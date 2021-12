Venezia, 16 dicembre 2021 - Sono 3.383 i nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, si registrano anche 17 decessi. Sono 565.265 i contagi da inizio pandemia, 12.125 le vittime complessive. Lo comunica il bollettino covid della Regione Veneto, aggiornato alle ore 8 di stamattina. Salgono anche i ricoveri, sono 959 in area non critica (+30), 150 in terapia intensiva (+15), sono 53.939 gli attuali positivi in isolamento.

Sono tabelle tutte in peggioramento quelle dei dati Covid nell'ultima settimana (8-14 dicembre) in Veneto anche secondo l'analisi della Fondazione Gimbe. I casi attualmente positivi salgono a 1.066 ogni 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento del 26,9% di nuovi contagi rispetto alla settimana precedente. Gimbe sottolinea che sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (15%) mentre sono sopra la soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (13%) occupati da pazienti Covid Vaccinazioni: la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 76,7% (media Italia 77,6%) a cui si aggiunge un ulteriore 2,9% (media Italia 2,9%) solo con prima dose;. Il tasso di copertura con terza dose è del 61,5% (media Italia 61,4%). Quanto all'incidenza degli attuali positivi ogni 100.000 abitanti, la provincia con il dato più negativo è Treviso 573, seguita da Padova (552), Vicenza (541), Venezia (434), Verona (320). Chiudono la classifica Rovigo (298) e Belluno (286).