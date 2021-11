Roma, 18 novembre 2021 - C'è attesa per il nuovo bollettino sull'emergenza Covid in Italia dopo che ieri è stata superata la soglia di 10mila contagi giornalieri. I dati del Veneto delle ultime 24 ore, i primi ad essere diffusi, anticipano un ulteriore balzo dell'epidemia: si registra infatti un nuovo picco con 1.603 nuovi positivi al Sars-Cov2, quattro le vittime.

Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, relativo alla settimana 10-16 novembre, dove si segnalano 347 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. I contagi sono saliti del 37,8%, 5 punti percentuali in più rispetto alla media italiana. La pressione ospedaliera resta contenuta. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (4,7%) e in terapia intensiva (5,8%) occupati da pazienti Covid-19.

Tre province hanno un'incidenza superiore a 150 casi su 100mila abitanti: Padova (179), Vicenza (152) e Treviso (147). Venezia è a quota 145, Belluno 119, Rovigo 108, Verona 105.

Il Veneto è tra le sette regioni considerate a rischio dall'analisi settimanale della dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, insieme a Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Val d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria più la PA di Bolzano. L'indice di rischio di Altems tiene conto della quota dei nuovi positivi tra i testati, di incidenza dell'infezione, lo stress sulle terapie intensive, la mortalità e i non vaccinati.

Fondazione Gimbe, monitoraggio settimanale

Nella settimana dal 10 al 16 novembre si segnala un "netto incremento della circolazione virale con impatto ospedaliero" al momento contenuto "grazie ai vaccini", fa sapere la Fondazione nel suo report. Rispetto alla precedente, c'è stato un aumento del 32,2% di nuovi casi (54.370 rispetto a 41.091), i ricoveri sono saliti del 15,5%, le terapie intensive del 14,3%. In un mese la media giornaliera dei contagi è triplicata "da 2.456 il 15 ottobre a 7.767 il 16 novembre".

Un focus è dedicato all'incidenza, che sfora i 150 casi per 100mila abitanti in 7 province: oltre Padova e Vicenza, nell'elenco ci sono Trieste, Bolzano, Gorizia, La Spezia, Forlì-Cesena.