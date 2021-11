Venezia, 17 novembre 2021 - Continua la crescita di nuovi contagi di Covid in Veneto: oggi si registra l'ennesimo balzo degli ultimi giorni. Il report quotidiano della Regione Veneto ne conta 1.435 in 24 ore, numeri che non si registravano da diversi mesi. Padova sempre in testa alla classifica di nuovi casi a quota 358, davanti a Treviso 287 e Venezia con 286. Notevole crescita anche dei ricoveri con 24 nuovi posti letto occupati nelle aree mediche e tre in meno nelle terapie intensive. Sei i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Aumenta invece lentamente il numero di soggetti vaccinati. Ieri sono state somministrate 14.907 dosi, di cui 10.232 erano terze dosi. Le prime dosi sono state 1.207, mentre le seconde 3.468. Attualmente sono 3.618.974, pari all'82,7% della popolazione vaccinabile, i residenti in Veneto che hanno ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid. La percentuale sale all'85% se si considerano anche coloro che hanno almeno una dose e si sono prenotati per la seconda. Per quanto riguarda la dose booster, invece, sono 224.380 i veneti ad aver ricevuto la dose addizionale, pari al 4,6% dell'intera popolazione.

