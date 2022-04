Covid, sequenziata la variante Xf, mix di Delta e Omicron. Cosa sappiamo

Covid, isolata in Italia la variante Xf

Roma, 12 aprile 2022 - Covid e nuove varianti. Isolata e sequenziata per la prima volta in Italia la variante del virus Sars-CoV-2, la Xf, una sorta di fusione fra la Delta e la Omicron.

La scoperta è stata fatta al laboratorio di Pievesestina, a Cesena, diretto dal microbiologo Vittorio Sambri.

Il tampone positivo era di un paziente che aveva importanti patologie, che ha contratto il Covid un paio di mesi fa e che poi è morto. Ma il decesso non sarebbe avvenuto per la variante Xf. Variante già diffusa in Inghilterra, circa 100 i casi.

Ogni valutazione sulle caratteristiche di questa nuova variante è prematura: nel laboratorio stanno continuando a studiare per cercare di capire affinità e divergenze con le varianti già note, la pericolosità, la contagiosità, la resistenza ai vaccini e alle terapie. La nascita di varianti (adesso si sta cercando di individuare la Xe, una mutazione di Omicron che dai primi studi risulta ancora più contagiosa) secondo Sandri è una cosa normale.