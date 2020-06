Roma, 13 giugno 2020 - "Biglietto, prego!": la frase più frequente con cui il capotreno si rivolge ai viaggiatori, a breve diventerà una rarità. Trenitalia prepara, infatti, una rivoluzione digitale con la sua nuova app, utilizzabile al più tardi dal 22 giugno, che permetterà ai passeggeri di effettuare il ‘self check-in’ al momento dell’acquisto.

In questo modo, potranno comunicare al capotreno la propria presenza a bordo senza alcun contatto. Un servizio ad hoc per la prima estate post-Covid e che sarà disponibile su Frecce e InterCity ma, a breve, anche per i regionali.

A presentare la novità, ieri, Gianfranco Battisti, ad di Fs Italiane, e Tiziano Onesti e Orazio Iacono, presidente e ad di Trenitalia, che hanno illustrato l’orario estivo, in vigore da domani.

La nuova app consentirà un viaggio più sicuro anche grazie alla possibilità di conoscere il numero dei posti disponibili - già attiva su 300 treni ed entro settembre su tutti – e l’andamento delle presenze: un algoritmo indicherà con tre diversi colori il grado di affollamento, fino a bloccare gli acquisti quando il treno è pieno.

Si potrà anche ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del treno e pagare il biglietto con il credito telefonico (fino a 13,45 euro). La forte spinta alla digitalizzazione – che promette Trenitalia si tradurrà anche in un potenziamento del wi-fi sui treni – è uno dei principali obiettivi del gruppo, insieme al rilancio del turismo. "La mobilità, nei prossimi mesi, sarà legata al turismo, al traffico di ritorno e ai ricongiungimenti familiari, sfide enormi che abbiamo accolto" spiega Onesti.

"Quest’anno – specifica Battisti – c’è una forte spinta sul turismo domestico, di prossimità". Gli italiani, dunque, accantonate per il momento le mete esotiche, riscopriranno i luoghi di villeggiatura nostrani.

Così , nell’orario estivo di Trenitalia, debuttano i collegamenti Av da Reggio Calabria a Torino e Venezia, una corsa con il Frecciarossa 1000 che unisce Milano e Roma al Levante ligure, alla Versilia e all’Argentario e un Frecciargento che collega Firenze alla Puglia, senza cambi intermedi. Grande attenzione anche alla costa adriatica, con due nuovi collegamenti Av fra Milano e Ancona (fermate a Bologna, Rimini, Riccione, Pesaro) e 40 treni al giorno per la riviera. In Emilia-Romagna, Trenitalia Tper garantirà 100 treni al giorno per collegare la riviera con le città dell’Emilia e Milano, con 4 fermate in più tra Rimini e Riccione (in tutto 48).

Ma l’obiettivo principale di Trenitalia, in questa Fase 3, sarà tenere i viaggiatori al sicuro. "Serve una nuova esperienza di viaggio – sottolinea Iacono -, in cima alle nostre priorità: sicurezza e pulizia. A bordo sarà garantito il distanziamento, segnaletica adeguata, porte distinte di entrata e uscita e nuove tecnologie per l’igienizzazione".