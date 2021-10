Roma, 8 ottobre 2021 - Anche i dati di oggi del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento della curva Covid sono confortanti e confermano la linea di tendenza delle ultime settimane. Continua infatti a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021) della settimana precedente. Nel periodo 15-28 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 - 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Oggi è anche il giorno in cui la cabina di regia darà l'ok per il ritorno della Sicilia in zona bianca. Da domani pertanto tutta l'Italia tornerà ad essere bianca.

Sommario

Dato in controtendenza il rischio delle regioni: salgono da una a 4 quelle classificate a rischio moderato: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta. La scorsa settimana l'unica Regione era il Lazio, che torna invece a rischio basso (pur avendo un Rt medio superiore a 1, a 1,02). Due Regioni/Province autonome (Basilicata e Provincia di Trento) riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza. In diminuzione il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (5.903 vs 7.070 della settimana precedente).

La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (33% vs 34% la scorsa settimana). E' in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 45%). Resta stabile infine la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening (21% vs 21%).

Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 (5/10/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Anche il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.418 (28/09/2021) a 2.968 (5/10/2021).

I colori delle regioni

Tutte le Regioni hanno gli indicatori sotto le soglie di sicurezza, compresa la Sicilia, che ha ricoveri e terapie intensive con valori da zona bianca da due settimane e passeraà nella fascia a minori restrizioni raggiungendo tutte le altre Regioni e Province autonome. Nessuna regione quindi rischia il giallo. Per quanto riguarda la Sicilia, ha un'occupazione dei posti letto in area medica al 9,9% (la soglia di rischio è al 15%), mentre ha le terapie intensive al 5,4% (la soglia è al 10%), e per di più anche l'incidenza è tornata sotto il valore di 50 casi per centomila, a 47,1.