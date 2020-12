Roma, 28 dicembre 2020 - I dati sul Covid di oggi con il nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti di ministero della Salute e Regioni su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, l'Italia è tornata in zona arancione: secondo quanto stabilito infatti dal decreto di Natale, varato per contenere l'epidemia da Covid, fino al 30 dicembre ci sarà un alleggerimento delle restrizioni e il nostro Paese per questi tre giorni uscirà dalla zona rossa. Ieri il V-day ha portato speranza ed è previsto fra stasera e domattina l'arrivo del secondo carico da 470mila dosi del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Ma nel frattempero il tasso di positività è risalito e gli esperti continuano sulla linea della prudenza.

Oggi i nuovi numeri dell'Istituto Superiore di Sanità avvertono che, su 2.019.660 casi verificatesi in Italia dall'inizio della pandemia, 89.879 hanno riguardato gli operatori sanitari, categoria della popolazione su cui sono iniziate le prime vaccinazioni. Rispetto agli ultimi 30 giorni, invece, 413.381 sono stati i casi totali di positività diagnosticati nel nostro Paese, di cui 16.923 tra gli operatori sanitari.

Covid, il bilancio del 28 dicembre

I numeri delle Regioni

Le notizie locali / Veneto

Sono 2.782 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano così a 243.434 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Secondo il bollettino della regione, si registrano poi 69 decessi in più rispetto a ieri, che portano il totale dei morti dal 21 febbraio ad oggi a 6.107. Cresce la pressione sui reparti ospedalieri non critici, con 3.007 ricoverati, 77 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti in meno, per un totale di 387 ricoverati.

Puglia

In Puglia sono stati effettuati 4.147 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 645 casi positivi e 47 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.012.689 test, 31.533 sono i pazienti guariti, 53.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid è di 87.084.

Toscana

"Oggi sono 181 i nuovi positivi in Toscana su 3.674 tamponi molecolari e 503 test rapidi". È quanto riferisce in un post su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, che anticipa i dati del bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 131 nuovi casi di Covid, il 31,8% rispetto ai 412 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 39.828.

Basilicata

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che nei giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre sono stati processati 1.284 tamponi, di cui 127 risultati positivi. Nelle stesse giornate sono state registrate 133 guarigioni e risultano decedute 12 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5742, di cui 5.644 in isolamento domiciliare. Sono 4.197 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 241 quelle decedute.

Abruzzo

Solo 41 nuovi casi in Abruzzo di nuovi positivi al Covid, su un numero però basso anche di tamponi (579). Diminuisce anche il numero dei decessi: oggi sono tre i morti. Sono complessivamente 34.533 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.545 (-271 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 506.661 test (+579 rispetto a ieri), 457 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 37 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11.050 (-287 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 10.843 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+20 rispetto a ieri), 6.949 in provincia di Chieti (+10), 7027 in provincia di Pescara (+6), 9.278 in provincia di Teramo (+5), 281 fuori regione (invariato) e 155 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

