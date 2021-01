Roma, 5 gennaio 2021 - I dati che arrivano dalle Regioni sul Coronavirus vanno lentamente a comporre il quadro dell'Italia, che sarà sintentizzato dal Minisero della Salute con i dati nazionali su contagi Covid, attualmente positivi, ricoveri, terapi intensive, morti e guariti.

Fronte vaccini. "Ci sono differenze regionali significative" ma "siamo a oltre 179mila persone vaccinate, un numero tutt'altro che irrilevante. In 48 ore abbiamo vaccinato 95.000 persone", ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts, ad Agorà, su Rai 3. "Siamo partiti il 31 dicembre ed è troppo presto per fare bilanci negativi - ha aggiunto - Ma le differenze vanno colmate". Intanto sono in arrivo, a bordo dei tir nei vari hub vaccinali di tutta Italia, le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Germania e Russia valutano l'ipotesi di produrre insieme i sieri. E il vaccino italiano ReiThera ha concluso la fase 1 di sperimentazione e si è dimostrato sicuro ed efficace, ha riferito il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, spiegando che il prodotto non ha registrato eventi avversi e ha permesso di produrre il picco di anticorpi in 4 settimane, con una sola dose.

Vaccini Covid, il governo ha sbagliato siringhe

Fronte restrizioni in Italia. Scuole superiori riaperte dall'11 gennaio, weekend del 9-10 "arancione" per tutta l'Italia mentre negli altri giorni vigerà una fascia "gialla rafforzata" con lo stop agli spostamenti tra le Regioni: sono le misure alle quali il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, in vigore dal 7 al 15 gennaio.

Il bollettino del 5 gennaio

Le regioni / Veneto

Dati ancora molto pesanti in Veneto: il report odierno della Regione riferisce di 3.151 contagi e altri 175 morti. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 270.097, quello delle vittime a 6.988 (ieri erano 6.813). Sostanzialmente stabile la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid nei reparti non critici salgono a 3.066 (+7), mentre scende a 391 (-9) il numero dei malati in terapia intensiva. Gli attuali positivi in regione sono 94.228 (-728).

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 458 nuovi casi: il 28,6% rispetto ai 1.598 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 355, il 43,5% rispetto agli 815 test effettuati. Il totale dei positivi dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 43.787.I nuovi positivi sono stati 92 in provincia di Macerata, 106 in provincia di Ancona, 127 in quella di Pesaro-Urbino, 52 nel Fermano, 64 nel Piceno e 17 fuori regione. Questi casi comprendono 57 soggetti sintomatici.

Toscana

Sono 337 i nuovi positivi in più rispetto a ieri in Toscana, su un totale, da inizio epidemia, pari a 122.420 unità. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.917.959, 7.923 in più rispetto a ieri, di cui il 4,3% positivo. Sono invece 2.584 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 6.359 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.655, -3,2% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 999 (19 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%), 139 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 8 uomini e 10 donne con un'età media di 82,8 anni.

Alto Adige

In Alto Adige sono 555 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. L'azienda sanitaria provinciale scinde le positività, 148 sono quelle emerse da 1.408 tamponi Pcr esaminati e 407 quelli su 4.840 test antigenici eseguiti sempre nella giornata di ieri. I decessi avvenuti ieri sono stati 2 per un totale di 758. Torna ad aumentare la pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 203, mentre quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva sono 27 (nei giorni scorsi erano scesi anche a 22). I pazienti infetti ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 150.