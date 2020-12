Le principali notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo del 13 dicembre 2020.

Italia, il bollettino del 12 dicembre

Germania

Angela Merkel vuole chiudere negozi e scuole dal 16 dicembre sino al 10 gennaio, nella convinzione che in Germania una stretta sia necessaria subito per domare la curva epidemiologica che stenta a calare, mentre i decessi aumentano e hanno sfiorato quota 600 in un solo giorno (oggi 20.200 casi e 321 vittime). La bozza di proposte per un nuovo lockdown, dopo la versione 'soft' che non sta dando i risultati sperati, è trapelata ai media prima dell'incontro tra la cancelliera tedesca e i governatori dei Laender. I vertici delle regioni sono in parte restii a misure più dure, ma alcuni già hanno proceduto da soli ad un inasprimento. Nel testo che dettaglia le indicazioni governative viene chiesto di lavorare da casa ove possibile. Al momento negozi e scuole sono aperti in Germania.

Stati Uniti

Con il bilancio dei contagi da Covid-19 oltre quota 16 milioni, negli Stati Uniti parte la macchina della più grande vaccinazione nella storia americana. I dati assemblati dalla Johns Hopkins University aggiornano un quadro disastroso: 16.062.299 casi confermati e 297.818 morti. E dopo l'autorizzazione da parte della Fda oggi i primi autocarri con le dosi di vaccino Pfizer partono da un impianto del Michigan che lo produce, per arrivare domani negli Stati - a cui vengono riservate quote proporzionali alla popolazione - per l'avvio delle vaccinazioni.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha superato per la prima volta i 1.000 casi giornalieri registrando 1.002 contagi locali e 28 casi importati, il che ha portato il governo a prendere in considerazione nuove misure restrittive. Il primo ministro Chung Sye Kyun ha annunciato che il governo rafforzerà le misure se non riuscirà a contenere la pandemia. Le attuali restrizioni includono la limitazione delle riunioni a 10 persone e l'obbligo di fornire istruzione a distanza. Le autorità sanitarie hanno anche segnalato due morti nelle ultime 24 ore, mentre il numero di persone gravemente ammalate ha raggiunto 179. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, la Corea del Sud ha registrato finora 42.766 infezioni nella pandemia e 580 morti.

Brasile

Il Brasile ha superato i 181.000 morti per Coronavirus questo sabato registrando 686 nuovi decessi che hanno portato il numero totale di morti nella pandemia fino ad ora a 181.123 persone. Il governo brasiliano ha presentato il suo piano di vaccinazione garantendo oltre 100 milioni di dosi del progetto AstraZeneca. Allo stesso modo, lo Stato è in trattative complete con Pfizer per acquisire altre 70 milioni di dosi. Il nuovo piano identifica anche quattro gruppi di vaccinazione prioritari, che contano 50 milioni di persone.