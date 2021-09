Roma, 7 settembre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati del ministero della Salute su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. L'Italia è vicinissima all'immunità di gregge: il commissario straordinario per l'emergenza Figliuolo in visita all'hub vaccinale di Rieti ha fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Italia. "Oggi è un bel giorno perché abbiamo appena raggiunto e di poco superato l' 80% delle prime somministrazioni a persone già guarite o con una dose" - ha dichiarato - Considerati quanti per motivi sanitari non possono vaccinarsi, ritengo che pochi Paesi al mondo abbiano raggiunto questo risultato".

Bene anche sul fronte giovani: "Sui giovani stiamo avendo davvero ottimi risultati. A livello nazionale, su 100.000 prime inoculazioni di ieri, il 30% erano somministrazioni fatte alla classe tra i 12 e i 19 anni". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della sua visita all'hub vaccinale presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese. Figliuolo ha poi aggiunto che "a livello complessivo stiamo raggiungendo, come prima dose, ottimi risultati. Qualcosa in meno nella fascia 12-15 anni, dove siamo intorno al 50% come prime dosi ma chiaramente sono gli ultimi che hanno iniziato", ha concluso. Intanto, manca pochissimo al nuovo anno scolastico: ieri primo giorno di nuovo sui banchi per gli studenti dell'Alto Adige, il 13 settembre toccherà ai ragazzi di molte altre regioni. La discussione verte sull'uso delle mascherine in classe: il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha avanzato l'ipotesi per cui, in una classe in cui tutti sono vaccinati, non dovrebbe servire anche la protezione delle vie aree. Gli esperti virologi Abrignani e Ricciardi sono più cauti, in relazione anche alla contagiosità della variante Delta, e già sono iniziate alcune rimostranze di genitori e personale scolastico, preoccupati per la privacy delle persone e per il rischio emarginazione dei non vaccinati.

I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultimo 24 ore sono 303 su 19.300 test di cui 7.571 tamponi molecolari e 11.729 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (5,3% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è in calo (erano 303) mentre quello dei test effettuati è più che raddoppiato (erano 7.006) di conseguenza il tasso dei positivi è notevolmente diminuito (era 4,47%).

Sono 583 i nuovi casi di Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Il numero porta il totale degli attualmente positivi a 13mila. Praticamente invariato il numero dei ricoverati, quattro in più nelle aree non critiche e uno in meno nelle terapie intensive. Tre i decessi.

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.424 test per l'infezione da Covid-19 e 119 casi positivi, 5 i decessi. Attualmente sono 4.095 le persone positive, 213 sono ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 265.024, 254.200 sono le persone guarite e 6.729 quelle decedute.

Un altro giorno con più guariti dal Covid, 120, che nuovi casi, 104, in Umbria dove non sono stati registrati nuovi morti e scende il numero degli attualmente positivi, 1.577, 16 in meno. Stabili, 57, i ricoverati negli ospedali con 6 posti occupati in terapia intensiva (erano sei). Sono stati analizzati 2.450 tamponi e 5.600 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,29 per cento (era 0,43 lunedì e uno lo stesso giorno della scorsa settimana).

Otto contagi in Molise, ben 94 in Basilicata. Nelle ultime 24 ore in Alto Adige nessun decesso e 71 casi.