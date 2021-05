Roma, 3 maggio 2021 - Nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia. Si guarda con attenzione ai dati di oggi, confidando che il trend dei contagi Covid mantenga la sua fase calante, così come quello dei decessi. Ieri la curva ha subito un'ulteriore flessione a fronte di un minor numero di tamponi eseguiti il primo maggio. In risalita il tasso di positività, fissato al 5,8%. Un andamento che potrebbe ripetersi oggi, come d'altra parte quasi sempre accade di lunedì quando il riferimento è sui test effettuati la domenica. Il bollettino di oggi e quelli dei giorni a venire saranno cruciali non solo per stabilire i nuovi colori delle regioni, ma anche in vista del 'tagliando' che il Governo intende fare a metà maggio, quando si è impegnato a rivedere, eventualmente, l'orario del coprifuoco. E mentre la Ue propone di allargare le maglie per i turisti che arrivano da fuori i confini comunitari, in Italia monta la polemica per gli assembramenti della festa Scudetto dell'Inter. Il commissario straordinario all'emergenza Figliuolo, intanto, ha detto che si valuta se estendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli under 60.

Sommario

Qui, non appena disponibili, riporteremo gli aggiornamenti odierni di Ministero della Salute e Protezione Civile su nuovi casi, morti, decessi e guariti.

Tabella Coronavirus in Pdf

La tabella con i dati regione per regione sarà diffusa dopo le 17

Dalle Regioni / Toscana

Sono 570 i nuovi casi di Covid in Toscana (549 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico). Ieri i contagi comunicati erano stati 730. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 202.799 (88,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.489 tamponi molecolari e 2.061 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6% è risultato positivo. Sono invece 3.642 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,7% è risultato positivo. Aumentano i ricoverati: sono 1.555 (+9), di cui 249 in terapia intensiva (-1). Purtroppo oggi si registrano 29 nuove vittime: 21 uomini e 8 donne con un'età media di 75,3 anni.

Lieve aumento dei contagi in Veneto: sono 364 quelli comunicati nel bollettino regionale (ieri 329). Altre 4 le vittime (ieri 15). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 9.537 tamponi, il tasso di positività è del 3,82%. Sono 1.391 le persone ricoverate: 1.208 pazienti in regime ordinario, mentre 183 persone sono in terapia intensiva. "I numeri sono in calo, ma non è un calo così importante", dice il governatore Luca Zaia illustrando i dati. "Si vive di più all'aperto e questo può aiutarci, ma la vera preoccupazione restano gli assembramenti: il virus c'è ancora", aggiunge.

Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono stati 52 morti e sono stati rilevati 335 casi positivi su 5.528 test effettuati. Il tasso di positività è del 6%, in calo rispetto ai giorni scorsi, anche se il dato è come sempre influenzato dalla ridotta operatività del week end. Dei nuovi casi 54 sono in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 47 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. Sono 47.023 i casi attualmente positivi, mentre il totale dei contagi Covid in Puglia da inizio pandemia è di 237.116

Marche

Sono 59 i nuovi casi di Covid nelle Marche, con rapporto positivi/testati del 18,6%. Nel Percorso Screening Antigenico 52 test e due casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con una percentuale del 4%. A livello provinciale il maggior numero di casi tra le nuove diagnosi è stato riscontrato a Pesaro Urbino (30); seguono Ancona (16), Macerata (7), Fermo (2), Ascoli Piceno (2) e due casi da fuori regione).

In Abruzzo oggi sono 37 i nuovi casi (il totale in regione sale così 71.640), mentre i decessi sono 3. In Basilicata 26 nuovi contagi e 4 morti. In Molise 23 nuovi positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Alto Adige, dove però si contano 12 contagi.