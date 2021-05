Roma, 19 maggio 2021 - Quello di oggi è il primo bollettino Covid del ministro della Salute dopo l'entrata in vigore del Decreto riaperture (qui il testo in Pdf) e ci fornirà come sempre i dati aggiornati sullo stato dell'epidemia di Coronavirus in Italia (morti, nuovi contagi, ricoveri, terapie intensive e guariti). Ormai da giorni la curva del contagio si sta abbassando: calano in modo significativo - anche grazie alla campagna di vaccinazione - i nuovi contagi e diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere. E il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie prevede che il numero settimanale di contagi e decessi da Covid in Italia continuerà a scendere fino a fine maggio.

Oggi intanto è un giorno importante: il coprifuoco infatti è stato allentato e scatterà alle 23 e non più alle 22. E' la prima tappa della road map delle nuove riaperture (qui il calendario giorno per giorno) che vedrà i centri commerciali poter riaprire nei weekend (già a partire da sabato 22 maggio) e le palestre lunedì prossimo 24 maggio. Il Decreto ha introdotto anche un'ulteriore importante novità: il Green pass infatti avrà valore già 15 giorni dopo la prima dose del vaccino.

E sul fronte dei vaccini, oggi in Italia si è superato il numero di 9 milioni di immunizzati con la seconda dose, mentre il governatore del Veneto, Luca Zaia, a proposito del richiamo nei luoghi di vacanza, ribadisce: "Qualcuno si è un pò agitato per la storia della vaccinazione dei turisti ma io continuo a dire che per noi il turista è sacro". Sabato si vedranno i governatori di Liguria e Piemonte proprio per trovare una soluzione condivisa in merito alla vaccinazione dei turisti.

Dalle regioni / Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dell'1,58% sul totale dei tamponi e del 5,2% sulle prime diagnosi.

Sono 333 i contagi da coronavirus in Veneto. Da ieri, registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 34.555 tamponi, l'incidenza è allo 0,96%. "E' un record, ha commentato il govermnatore del Veneto, Luca Zaia. Il totale dei positivi è pari a 420.990. Migliora il quadro ospedaliero: i ricoverati sono 941 (-18), dei quali 828 in area non critica (-17) e 113 (-13) in terapia intensiva.

Sono 130 i contagi oggi nelle Marche (30 in provincia di Macerata, 23 in provincia di Ancona, 52 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo, 14 in provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione). Il rapporto positivi-test effettuati è identico al giorno precedente, quando i positivi erano stati 115 su 1.845 tamponi. l totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 101.322.

In Alto Adige sono 62 i nuovi casi su 5.746 tamponi processati nella giornata di ieri. Dopo sette giorni senza vittime, nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso per un totale di 1.169 decessi.

Le altre regioni

In Basilicata si registrano 68 nuovi contagi e 2 nuovi decessi.

Le altre notizie di oggi

