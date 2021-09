Roma, 21 settembre 2021 - È atteso nel pomeriggio il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Nel report odierno è molto probabile che risalga il numero dei nuovi positivi, ma aumenteranno anche i tamponi effettuati. Occhio, come sempre ai numeri relativi alla pressione ospedaliera: stando ai valori di Agenas, aggiornati a ieri, la Calabria, la regione più in bilico nella scorsa settimana, ha il 18% dei posti occupati nei reparti non critici (il valore massimo è il 15%), mentre è sotto il parametro limite per le terapie intensive (9%). Ma, in attesa del monitoraggio Iss di venerdì, si saprà di più quando usciranno i numeri relativi a oggi, dato che solitamente solo i valori del martedì che vengono presi in considerazione per disegnare la mappa dei colori delle regioni.

Intanto ieri è stato un giorno di svolta sul fronte vaccini. Sono iniziate le somministrazioni della terza dose con più di 3mila 'soggetti fragili' che hanno ricevuto l'ulteriore richiamo. Il generale Figliuolo ha ricordato che "i vaccini delle terze dosi, come stabilito dal Cts dell'Aifa, prevedono vaccino a Mrna e quindi Moderna o Pfizer" e ha annunciato che a breve sarà la volta di "ospiti delle Rsa, grandi anziani e personale sanitario", tra cui secondo l'Iss è cresciuto leggermente il tasso di nuovi casi.

E sempre ieri Pfizer-Biontech ha comunicato che, secondo i risultati di uno studio appena concluso, il proprio vaccino è sicuro e innesca risposte immunitarie "robuste" contro il Covid anche nei bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni e ha fatto sapere che a breve chiederà l'approvazione normativa da parte degli enti regolatori nell'Unione Europea e negli Stati Uniti.

Il Veneto registra 457 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 465.869, quello delle vittime a 11.742. Le persone attualmente positive e in isolamento domiciliare sono 11.948 (-246). Cresce di poco la pressione sugli ospedali: sono 272 (+4) i posti letto occupati da pazienti Covid nelle aree non critiche e 62 (+3) nelle terapie intensive.

Altri tre morti (7.113 in totale) per Covid in Toscana, dove nelle ultime 24 ore si registrano 215 nuovi casi con età media in discesa a 41 anni. I nuovi guariti sono 426, mentre gli attualmente positivi sono oggi 8.080 (-2,6% su ieri, si conferma la tendenza in discesa). Tra loro i ricoverati sono 389 (+2) di cui 53 in terapia intensiva (+2 persone il saldo giornaliero).

Dei 14.436 test processati in Puglia 110 hanno dato esito positivo per un tasso di positività di 0,76%. La gran parte dei nuovi casi è stata accertato in provincia di Lecce in cui si contano 47 contagi in più rispetto a ieri. Seguono per nuove positività registrate le province di Foggia con 19, Taranto con 17, Bat con 15, Bari con 13 e Brindisi con 12. Nelle ultime 24 si registra anche una vittima. Gli attualmente positivi sono 3.125: tra questi 196 sono ricoverati in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Un solo caso in Molise, 6 in Valle d'Aosta e 44 in Umbria. La Basilicata registra 39 contagi da Covid-19 e 2 decessi, l'Alto Adige 66 contagi e la Sardegna 41. In Friuli Venezia Giulia ci sono stati 36 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre l'Abruzzo ne registra 65 insieme a una vittima.