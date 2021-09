Roma, 9 settembre 2021 - Consueto appuntamento con il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia. In attesa dei dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, attualmente positivi, ricoveri e terapie intensive, buone notizie arrivano dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe: calano i nuovi casi, per la prima volta da 3 mesi e frena l'aumento della pressione ospedaliera. E migliora anche la situazione dell'Italia nella mappa Ecdc: il Lazio torna giallo e rimangono solo 6 le regioni rosse.

Zona gialla, cosa cambia il 13 settembre: mappa interattiva

Intanto, dopo il via libera del comitato tecnico-scientifico dell'Aifa, torna al centro del dibattito la terza dose: si dovrebbe partitre a settembre con i pazienti fragili (qui le patologie che rentrano nel concetto di 'fragilità') per poi procedere con over 80, ospiti delle Rsa e operatori sanitari.

No vax indagati, perquisizioni a Roma: "Armi ed esplosivi"

Mentre continua la discussione alla Camera sul tema green pass, oggi è arrivato l'ok del Consiglio dei ministri all'obbligo di vaccinazione per tutto il personale delle Rsa e di certificazione verde per i lavoratori esterni della scuola e dell'università. Ma il premier Mario Draghi, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, avrebbe già annunciato "un intervento più ampio".

Green pass obbligatorio da ottobre: ecco dove

Risale di 530 nuovi casi in 24 ore la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con il totale che arriva a 460.285 malati. Lo rileva il bollettino regionale, che segnala quattro decessi (11.713 da inizio pandemia). Stabile la situazione clinica: sono 251 i ricoverati in area non critica (+7) e 57 (+4) i pazienti in terapia intensiva.

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 495 su 18.198 test, di cui 9.043 tamponi molecolari e 9.155 test rapidi. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello

0,3% e raggiungono quota 258.492 (93,8% dei casi totali). Il tasso dei nuovi positivi è 2,72% (7,8% sulle prime diagnosi). Sono 6.377 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.967. I ricoverati sono 448 (stabili rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 6 nuovi decessi.

Sono 178 i nuovi casi registrati in Puglia su 14.233 test giornalieri eseguiti con una incidenza dell'1,2% in lieve calo rispetto a ieri. Non ci sono state vittime. Le persone attualmente positive sono 3.854, le ricoverate in area non critica sono 205 e 25 i malati ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri.

Sono 131 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, e risultati dai 6.317 test eseguiti (3.664 tamponi molecolari e 3.653 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 79.916. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.534. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75.186 dimessi/guariti (+125 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.196 (+6 rispetto a ieri. Nel totale sono ricompresi anche 425 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche). Sono 77 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.113 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.79 per cento.

In Umbria calano i ricoverati Covid in ospedale, 56, tre in meno di mercoledì, sei, dato stabile, nelle terapie intensive, mentre risalgono leggermente gli attualmente positivi, ora 1.521 (+13). Nell'ultimo giorno sono stati registrati 111 nuovi positivi, 97 guariti e un morto. Sono stati analizzati 1.806 tamponi e 3.763 test antigenici, con un tasso di positività del 1,99% (ieri era dell'1,17%).

Un decesso e 34 contagi in Basilicata, 4 nuovi casi in Molise.