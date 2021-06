Roma, 27 giugno 2021 - Da domani l'Italia tutta Italia torna in zona bianca. E si conclude, almeno per il momento, l'obbligo della mascherine anche all'aperto. La variante Delta del Covid continua a preoccupare: situazione critica in Russia, salita dei contagi in Gran Bretagna, lockdown a Sydney. Mentre a Maiorca (isole Baleari, Spagna) si è registrato un maxi focolaio con oltre 800 contagi tra studenti in vacanza. Nel nostro Paese l'attenzione resta alta e il bollettino dei contagi di oggi di MInistero della Salute e Protezione civile farà nuovamente il punto su attualmente positivi, casi totali, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive.

Sommario

E mentre le Regioni lanciano l'allarme sulle poche dosi di vaccino anti-Covid, il commissario straordinario all'emergenza, Francesco Figliuolo, rassicura. L'immunità di gregge in Italia "è all'80% dei 54 milioni della platea di vaccinabili, e sono assolutamente convinto che raggiungeremo questo obiettivo a fine settembre - dice il generale, ospite a 'Domenica In' -. Ma bisogna andarsi a vaccinare, come dimostra anche l'esperienza di altri Paesi a un certo punto si fa fatica a trovare i vaccinandi. Ma di vaccini a Rna (Pfizer e Moderna) ne abbiamo a sufficienza, a luglio solo poco meno di giugno. Ora usiamo AstraZeneca solo per la seconda dose agli over 60 e Johnson per le persone difficili da individuare o per categorie particolarmente mobili".

Il bollettino del 26 giugno

Il bollettino Covid del 27 giugno

Le Regioni / Lazio

Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-3128) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 93 nuovi casi positivi (+14), 1 decesso (-2), i ricoverati sono 209 (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). "Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%", sottolinea l'asssore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. I casi a Roma città sono a quota 62".

Sono 47 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. C'è anche un decesso in più rispetto a ieri. Dato in controtendenza per gli attuali positivi, che crescono di alcune unità: sono oggi 4.712 (+6). Stabile la situazione clinica, con gli stessi dati delle 24 ore precedenti,: 292 i ricoverati, di cui 265 in area non critica e 27 in terapia intensiva..

In Toscana sono 35 i contagi (34 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 5.721 tamponi molecolari e 5.819 antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 3.746 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui lo 0,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.385, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 120 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (3 in più). Si registra un nuovo decesso: un uomo di 57 anni, residente a Grosseto.

Nelle Marche sono stati individuati 13 nuovi casi, l'1,3% rispetto ai 970 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. I nuovi casi sono stati individuati 3 nella provincia di Macerata, 3 nella provincia di Ancona, 2 in quella di Pesaro-Urbino, 4 nel Fermano e 1 fuori regione. I soggetti sintomatici sono 4.