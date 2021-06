Roma, 10 giugno 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Covid in Italia. Nel pomeriggio come di consueto saranno diffusi da ministero della Salute e Protezione Civile gli aggiornamenti su nuovi casi, decessi, ricoveri e guariti. Intanto si schiarisce la mappa dei colori: lunedì prossimo altre sei regioni entreranno nella zona più libera da restrizioni e oltre mezza Italia sarà in fascia bianca.

Questo perchè continua il miglioramento della situazione pandemica. Secondo i dati della Fondazione Gimbe negli ultimi due mesi sono crollati i ricoveri, sia nei reparti non critici (-84%) sia nelle terapie intensive (-82%). E continua anche il calo, rispetto a sette giorni fa, di nuovi casi (-31,8%), decessi (-34,9%) e attualmente positivi (-19,5%). "Da 12 settimane consecutive - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - il trend dei nuovi casi si conferma in discesa, sia per la ridotta circolazione del virus come dimostra la riduzione del rapporto positivi/casi testati, sia per la costante diminuzione dell'attività di testing". Nelle ultime 4 settimane, infatti, il numero di persone testate settimanalmente si è ridotto del 28,3%, scendendo da 2.614.808 a 1.875.575. Cartabellotta si esprime poi sul caso Astrazeneca. Dopo i ricoveri per trombosi di due giovani donne a Genova e la sospensione di un lotto in Liguria, ora sono a rischio cancellazione open day in tutto il territorio nazionale.

"Nel quadro epidemiologico italiano delle ultime tre settimane, nelle persone di età inferiore a 50 anni i rischi dei vaccini a vettore virale superano i benefici - spiega Cartabellotta - ed è anacronistico che, a fronte delle indicazioni del Ministero della Salute che già dallo scorso 7 aprile raccomandava AstraZeneca 'preferenzialmente' per gli over 60, nelle ultime 3 settimane, su un totale di 1.431.813 dosi di vaccini a vettore adenovirale somministrate, il 33,1% (473.578 dosi) siano state somministrate a persone under 50 e l'11% (158.156 dosi) nella fascia 18-29". Se da un lato non bisogna rallentare il ritmo della campagna vaccinale, "è indispensabile - conclude il presidente della Fondazione Gimbe - massimizzarne i benefici e minimizzarne i rischi, evitando al contempo di compromettere definitivamente la fiducia per i vaccini a vettore virale (AstraZeneca e Johnson & Johnson)". Di conseguenza, in questa fase di bassa circolazione virale i vaccini a mRNA dovrebbero essere riservati alle fasce più giovani della popolazione, destinando agli over 50 quelli a vettore adenovirale che mantengono un ottimo profilo rischio-beneficio anche con bassa incidenza dei casi.

Il monitoraggio Gimbe

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi 469 (-34,9%), terapia intensiva -301 (-30,4%), ricoverati con sintomi, -1.507 (-24,3%), isolamento domiciliare, -42.217 (-19,3%), nuovi casi, 15.288 (-31,8%). I casi attualmente positivi sono risultati -44.025 (-19,5%). Nelle ultime 4 settimane il numero di persone testate settimanalmente si è ridotto del 28,3%, scendendo da 2.614.808 a 1.875.575. In questo periodo, a fronte di una media nazionale di 150 persone testate/die per 100.000 abitanti si rilevano notevoli e ingiustificate - dice Gimbe -differenze regionali: da 239 persone testate/die per 100.000 abitanti del Lazio a 64 persone testate/die per 100.000 abitanti della Puglia. In tutte le regioni italiane si conferma comunque il calo dei nuovi casi settimanali. Inoltre, da 8 settimane consecutive sono in costante calo anche i decessi, che nell'ultima settimana si attestano in media a 67 al giorno.

Sul fronte immunizzazioni in Italia il 45,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (nello specifico 26.989.197 persone) e il 22,5% ha completato il ciclo vaccinale (13.338.891 persone). Il netto incremento di consegne nell'ultima settimana ha permesso di sfiorare 3,66 milioni di somministrazioni, con una media mobile a 7 giorni di 547mila inoculazioni/die. In merito alla copertura delle categorie prioritarie, la Fondazione dice che l'83,7% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con alcune differenze regionali: se Puglia, Umbria, Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Molise e Toscana superano l'85%, la Calabria e la Sicilia restano ancora sotto il 75%. In dettaglio per fasce di età, degli oltre 4,4 milioni di over 80, sono in 3.779.836 (84,4%) ad avere completato il ciclo vaccinale e 370.064 (8,3%) hanno ricevuto solo la prima dose. Invece per la fascia 70-79 anni, degli oltre 5,9 milioni, in 2.303.669 (38,6%) hanno completato il ciclo vaccinale e in 2.782.487 (46,6%) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, in 2.371.783 (31,9%) hanno completato il ciclo vaccinale e in 3.363.784 (45,2%) hanno ricevuto solo la prima dose. "Con l'apertura della campagna vaccinale a tutte le fasce d'età - precisa Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - era atteso il netto incremento dei trend di vaccinazione nelle persone di età inferiore a 60 anni. Tuttavia, con oltre 2,9 milioni di over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso che non hanno ancora ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino, diventa sempre piu' urgente integrare il sistema di prenotazione volontaria con strategie di persuasione individuale, personalizzate e capillari sul territorio". Ad oggi risultano infatti ancora totalmente scoperti il 7,4% degli over 80 (sono 330.526 persone), il 14,7% della fascia 70-79 (pari a 879.088 persone) e il 22,9% per quella 60-69 anni (pari a 1.705.641 persone).

I dati e i contagi del 9 giugno

Dati dalle regioni / Toscana

I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 174 su 16.101 test di cui 8.184 tamponi molecolari e 7.917 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,08% (2,8% sulle prime diagnosi). È quanto ha anticipato il presidente Eugenio Giani sui social.

Sono 88 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto. L'incidenza sui tamponi effettuati è dello 0,26%, la più bassa mai registrata nel corso dell'epidemia. I decessi nelle ultime 24 ore sono 8, per un totale di 11.596 vittime da inizio pandemia. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 6.185 attuali positivi (-142); negli ospedali vi sono 452 ricoverati in area non critica (-26) e 58 (-4) nelle terapie intensive.

Sono 46 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le 1.367 nuove diagnosi "con un rapporto positivi testati del 3,4%": 13 nella provincia di Macerata, 13 nella provincia di Fermo, 6 nella provincia di Pesaro Urbino, 5 nella provincia di Ancona, 3 nella provincia di Ascoli Piceno e 6 fuori regione. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, "nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.644 tamponi: 1.367 nel percorso nuove diagnosi (di cui 462 screening con percorso Antigenico) e 1.277 nel percorso guariti".

Le altre regioni

Un decesso e 27 contagi in Alto Adige. In Molise 6 casi.