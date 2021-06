Roma, 5 giugno 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, nella speranza che continuino a confermare il trend in discesa della curva epidemica. L'Italia, infatti, punta a raggiungere l'ambita zona bianca entro l'inizio dell'estate, una fascia quasi senza restrizioni in cui, già da ieri, sono entrate Veneto, Umbria, Abruzzo e Liguria, aggiungendosi a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia.

E con le vacanze alle porte resta acceso il dibattito sul green pass, il lasciapassare per gli spostamenti dentro e fuori l'Italia. Oggi il ministro del turismo Massimo Garavaglia ha accellerato sulle modalità e tempistiche: "La Francia - ha spiegato - dice 'da noi se sono vaccinati vengono tutti'". Per cui, ha insistito, "ieri ho chiamato Speranza e gli ho detto che se lo fa la Francia dobbiamo farlo anche noi".

Sul fronte vaccinazioni anti-Covid, invece, con l'ottima adesione dei giovani alla campagna, ieri è stato raggiunto un nuovo record di somministrazioni: 598.510 mila dosi inoculate in un giorno a livello nazionale. E il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha rimarcato il successo: "L'Italia è seconda in Ue per vaccinati".

Covid, il bilancio del 5 giugno

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Lazio

Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (-252) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9 (come ieri), i ricoverati sono 750 (-47). I guariti sono 1092, le terapie intensive sono 126 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 93. Lo rende noto l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato.

Sono in lieve diminuzione i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte di un calo leggero dei test. Si registra solo un decesso, fatto che non si verificava da diversi mesi. Su 7.220 tamponi per l'infezione da Coronavirus sono stati registrati infatti 161 contagi: 44 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia Bat, 22 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Sono 225.500 i pazienti guariti, i casi attualmente positivi sono 19.206 e i pazienti ricoverati 456. Il totale dei casi positivi sale così a 251.243.

In Toscana sono 154, su 18.622 test di cui 8.368 tamponi molecolari e 10.254 test rapidi, i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, che portano il numero totale a 242.216 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 229.320 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono invece oggi 6.147, -4,3% rispetto a ieri, i ricoverati 407 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (5 in meno). Purtroppo si registrano 8 decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,6 anni.

Sono 130 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e un decesso. Gli infetti totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 423.922, le vittime a 11.580. Scende con continuità il numero dei posti letto occupati in ospedale da malati con Covid: sono 510 (-82), e nelle terapie intensive 66 (-3) nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 98 nuovi casi di Covid-19, il 6,1% rispetto ai 1.615 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è identico a quello del giorno precedente, con 71 nuovi casi su 1.160 tamponi, molecolari e antigenici. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 103.045. I nuovi casi sono stati individuati 41 in provincia di Macerata, 9 in provincia di Ancona, 7 in quella di Pesaro-Urbino, 7 nel Fermano, 18 nel Piceno e 16 fuori regione.

Le altre Regioni

Sono 4 i nuovi posiviti registrati in Molise nelle ultime 24 ore. La provincia autonoma di Bolzano segnala invece 35 contagi, 38 in Umbria. In Basilicata sono stati processati ieri 826 tamponi molecolari, di cui 31 (tutti residenti) risultati positivi al Covid-19. In Alto Adige sono 44 i nuovi casi di Covid-19. Nessun decesso e 5 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta.