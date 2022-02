Roma, 13 febbraio 2022 - Il bollettino di oggi del ministero della Salute è atteso come di consueto nel pomeriggio con i nuovi aggiornamenti sui contagi Covid in Italia. Intanto un primo quadro della situazione odierna si può leggere dai dati diffusi da alcune Regioni nella mattinata e in cui trova conferma la fase di calo progressivo dei contagi ormai in atto da diversi giorni (qui i dati del 12 febbraio). Ma non è ancora il momento di abbassare la guardia nonostante mascherine e restrizioni vengano ridotte in quasi tutta Europa.

Lo ha detto ieri l'Ecdc, il Centro europeo per le malattie, chiarendo che "la pandemia non è finita, e Omicron non sarà l'ultima variante", l'ha ribadito oggi anche il ministro della Salute Roberto Speranza ma con un certo ottimismo: "Abbiamo bisogno ancora di un elemento di cautela - ha detto Speranza su Rai 3 -. L'Ecdc dice che non ne siamo ancora usciti, certo va molto, molto meglio. Da due settimane stiamo piegando la curva - ha aggiunto il ministro - senza aver dovuto far pagare allepersone un prezzo di chiusure come in altre stagioni e questo non era scontato".

Nel Lazio si registrano 5.946 nuovi casi positivi (-1.168) su un totale di 54.701 tamponi (13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici). Ci sono poi 6 decessi (-6), 1.910 i ricoverati (-31), 182 le terapie intensive (+3) e +9.140 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.635.

Sono 4.491 i nuovi casi di coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull'andamento della pandemia. Nella stessa giornata si registrano 19 decessi. Crollano i dati sugli attuali positivi, che sono 106.166, 6.629 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Scendono anche i ricoveri in area medica, che sono 1.426 (-32), e scende a 131 (-4) il dato sulle terapie intensive.

Oggi in Puglia sono stati registrati 28.467 test per l'infezione da Covid-19 e 3.898 nuovi casl. Inoltre sono stati registrati 7 decessi. Attualmente sono 97.078 le persone positive, 742 sono ricoverate in area non critica e 59 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 679.236 a fronte di 8.296.179 test eseguiti, 574.734 sono le persone guarite e 7.424 le persone decedute.

I nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.337 su 33.114 test di cui 10.842 tamponi molecolari e 22.272 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,08% (55,4% sulle prime diagnosi). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 13 uomini e 17 donne con un'età media di 85,8 anni. Rispetto a ieri il numero dei casi è minore (erano 3.738) così come quello dei test effettuati (erano 37.082), di conseguenza il tasso resta invariato (era 10,08%) . Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.190 (55 in meno rispetto a ieri, meno 4,4%), 81 in terapia intensiva (9 in meno rispetto a ieri, meno 10%).

Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono 14.667 (893 in meno in un giorno, pari al 5,7 per cento). In base dai dati giornalieri della Regione, i nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore sono 910, i guariti 1.799 e i morti 4 (1.692 in tutto). Si contano tre ricoverati in più negli ospedali, 203 in tutto, sei dei quali (erano otto) in terapia intensiva. Sono stati analizzati 7.110 test antigenici e 2.367 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è invariato, 9,60 per cento.

Altri 3 decessi in Basilicata per il Covid: lo comunica la task force regionale che segnala anche 507 nuovi contagi a fronte di 3.652 tamponi (molecolari ed antigenici) processati ieri. Nella stessa giornata si sono registrate 436 guarigioni. In totale sono 104 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, di cui cinque in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore in Molise sono stati registrati 377 casi positivi al Covid (ieri 386) e 1 decesso (ieri 2). Nella provincia autonoma di Bolzano i nuovi contagi sono stati 560 (ieri 809) e 2 decessi (ieri 3).

