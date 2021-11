Roma, 16 novembre 2021 - Il nuovo boom di contagi Covid in Veneto fa crescere l'attesa per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia di ministero della Salute e Protezione Civile che nel tardo pomeriggio ci aggiornerà su nuovi casi, decessi, ricoveri e terapie intensive. Dai numeri del Veneto il calo dei contagi registrato ieri, mentre a livello settimanale la curva continua a crescere, sembra confermarsi effetto dei pochi tamponi effettuati nel weekend (quasi 200mila in meno rispetto al giorno precedente). Stando ai primi dati che arrivano da altre Regioni, come Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, invece, nonostante il netto aumento dei test processati i nuovi positivi sono diminuiti.

Il nuovo balzo dei ricoveri di ieri riporta in auge l'incubo zona gialla: con l'incidenza oltre la soglia massima dei 50 casi su 100mila abitanti in gran parte delle regioni, gli occhi sono puntati sui tassi di occupazione degli ospedali. Sono ben 5 le regioni che rischiano di passare nella zona con più restrizioni. Preoccupa soprattutto il Friuli Venezia Giulia che vede le terapie intensive al 13%, oltre il livello d'allerta del 10%, e i reparti ordinari al 12%. Se questi ultimi dovessero oltrepassare quota 15% sarebbe zona gialla.

Intanto per fronteggiare questa nuova ondata di Covid continua la campagna vaccinale, con un occhio di riguardo per la terza dose. Il ministro della Salute Roberto Speranza in mattinata ha fatto il punto sull'andamento delle somministrazioni: "A oggi l'Italia è all'86,6% di persone vaccinate con prima dose, oltre l'84% che hanno completato il ciclo vaccinale. Siamo a 3 milioni e 120 mila persone che hanno avuto anche il richiamo". "Dobbiamo accelerare - aggiunge - ieri sono 18.000 le persone vaccinate con prima dose. Serve persuasione: dove le vaccinazioni son alte il Covid circola meno e i ricoveri in ospedale sono più bassi", ha poi spiegato.

Regioni / Veneto

Dopo un weekend sotto i mille, si registra un nuovo boom di contagi da Coronavirus in Veneto: sono 1.278 i nuovi casi scoperti da 16.942 tamponi molecolari e 111.880 test antigenici. Il bollettino regionale segnala anche 5 vittime, con il totale dei decessi che sale a 11.881 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. In crescita sono tutti gli indicatori: 16.945 (+564) sono gli attuali positivi, 325 i ricoverati in area non critica (+8) e 65 (+1) i pazienti nelle terapie intensive.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.278 tamponi molecolari sono stati rilevati 249 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,97%. Sono inoltre 25.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 64 casi (0,25%). Nella giornata odierna si registrano quattro decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 168.

In Toscana sono 305 i nuovi casi Covid, lo 0'8% di 8.801 tamponi molecolari e 27.535 tamponi antigenici rapidi effettuati. Oggi si registrano 9 decessi: 5 uomini e 4 donne con un'età media di 82 anni. Gli attualmente positivi sono 7.467, +0,5% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 301 (4 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in più). In isolamento domiciliare invece si trovano 7.166 persone.

Oggi in Puglia si registrano 161 nuovi casi di Coronavirus su 21.059 test (0,76%) e 3 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 41 in provincia di Bari, 9 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 18 nel Brindisino, 5 nel Foggiano, 16 nel Leccese, 44 nella provincia di Taranto. Altri tre casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 25 la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 3.687 persone attualmente positive, 166 sono ricoverate in area non critica e 21 in terapia intensiva.

L'Alto Adige registra altri tre decessi per Covid che portano a 1.220 il numero delle vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore su 1.289 tamponi effettuati sono stati rilevati 143 positivi. Restano stabili i letti occupati in terapia intensiva (9), mentre cala a 70 (-4) il numero di pazienti nei normali reparti. In quarantena si trovano 6.722 persone e i nuovi guariti sono 71.

In Sardegna si registrano oggi 109 nuovi casi di Covid e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.413 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in più rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 44 (come ieri). Le persone in isollamento domiciliare sono invece 1.856 (+53).

In Basilicata 29 nuovi casi, solo uno in Molise. Si dimezza, ma rimane alto (186%) il tasso di positività Valle D'Aosta dove 36 dei 193 tamponi effettuati hanno dato esito positivo.