Roma, 4 gennaio 2022 - Sarà diffuso tra le 17 e le 18 di oggi il bollettino del Ministero della Salute con i nuovi dati sui casi di Covid in Italia del 4 gennaio. Ieri i numeri di contagi, morti e pressione sugli ospedali erano ancora in aumento. Arrivano intanto i primi dati delle Regioni: il Veneto segna un nuovo record con 16.602 nuovi casi in 24 ore. Numero ancora più alto in Toscana, dove i casi schizzano a 18.868. Secondo i dati Agenas del 3 gennaio, i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 salgono al 15% a livello nazionale e, in 24 ore, crescono in 9 regioni, con punte del 24% nella provincia autonoma di Trento, 21% nelle Marche, 19% in Veneto e del 18% in Piemonte e provincia autonoma di Bolzano.

Intanto in Francia è stata scoperta una nuova variante proveniente dal Camerun, più resistente ai vaccini e infettiva rispetto al Covid originale, ma che ancora non teme il confronto con Omicron. Vediamo allora gli aggiornamenti su contagi, morti, e ricoveri regione per regione.

Sommario

Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati del Ministero della Salute su nuovi contagi, decessi e ricoveri in Italia

In Toscana sono 428.780 i casi di positività al Coronavirus, 18.868 in più rispetto a ieri (5.970 confermati con tampone molecolare e 12.898 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono il 4,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 302.160 (70,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 22.391 tamponi molecolari e 56.856 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,8% è risultato positivo. Sono invece 25.127 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 119.032, +18,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 907 (68 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (1 in più). L'età media dei 18.868 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 29% tra 20 e 39 anni, 38% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. Purtroppo, si registrano 14 nuovi decessi: 6 uomini e 8 donne con un'età media di 83,4 anni.

Sono 16.602, nuovo record della regione, i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 28 i decessi. Il rialzo dei casi si deve anche all'aumento dell'attività di tracciamento, con oltre 153.227 tamponi fatti ieri. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 686.879, quello delle vittime a 12.445. Le persone attualmente positive sono 124.359. Pesante ormai la situazione ospedaliera: i malati Covid ricoverati in area medica salgono a 1.366 (+50), e 209 (+9) quelli in terapia intensiva, per un totale di aumento giornaliero di 59.

Altri 15 ricoverati in più negli ospedali dell'Umbria, 187 totali, dieci dei quali nelle terapie intensive (dato stabile). Registrati altri due morti per il virus. I nuovi casi registrati nell'ultimo giorno sono 3.811 e fanno registrare un nuovo picco mentre i guariti certificati sono 398. Gli attualmente positivi raggiungono quota 27.816, 3.411 in più. I tamponi analizzati sono stati 6.859 e i test antigenici 19.437, con un tasso di positività sul totale pari al 14,49 per cento (era 12,86 per cento lunedì).

Volano i contagi anche in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.309 nuovi casi, il valore più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. Sono risultati positivi 87 su 1.325 tamponi pcr e 1.222 su 15.278 test antigenici. Tra i casi attualmente positivi solo il 9% è over 60, mentre il 41% è tra i 20 e i 39 anni. Restano invece stabili i ricoveri con 84 pazienti Covid nei normali reparti (+0) e 19 in terapia intensiva (+1), mentre sono 57 (-1) i ricoverati nelle cliniche private. Sono stati dichiarati guariti 340 altoatesini. Risale il numero delle persone in quarantena che ora sono 7.010 (+838 rispetto a ieri).

In Basilicata si registrano 879 nuovi casi, in Molise 228.