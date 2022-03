Covid Italia oggi, il bollettino dell'8 marzo: contagi in risalita. Dati dalle Regioni

Roma, 8 marzo 2022 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia: gli aggiormenti di oggi su contagi Covid, morti e guariti saranno forniti nel pomeriggio dal ministero della Salute. Nonostante il picco raggiunto nel periodo natalizio sia ben lontano, e da qualche settimana la curva continua ad abbassarsi, gli esperti sostengono che non sia ancora il caso di abbassare la guardia. Nella giornata di ieri (qui tutti i dati), si è infatti registrato un aumento dei ricoveri, per la prima volta dopo giorni di decrescita di questo dato, seguito da un leggero aumento delle terapie intensive e del numero di decessi. Anche i primi dati provenienti oggi dalle Regioni purtroppo segnalano una leggera ripresa dei contagi, con un boom in Puglia e dati in rialzo anche in Veneto e Toscana.

Per poter mitigare il rischio di una nuova ondata, il ministero della Salute ha disposto l'obbligo di test diagnostici nelle 48 ore dall'ingresso nel nostro territorio dei profughi ucraini, indipendentemente dalla certificazione verde Covid19. In ogni caso, i dati rimangono positivi, specialmente se confrontati con marzo dell'anno scorso. Ad oggi, l'occupazione dei reparti rimane intorno al 14%, mentre l'anno scorso in questi giorni era del 33%.

Notizie dalle Regioni / Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 22.875 test per l'infezione da Covid-19 e 6.026 nuovi casi: 1.636 in provincia di Bari, 433 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 461 in quella di Brindisi, 812 in provincia di Foggia, 1.888 in provincia di Lecce, 733 in provincia di Taranto nonche' 43 residenti fuori regione e 20 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 20 decessi. Attualmente sono 75.123 le persone positive, 544 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 763.927 a fronte di 8.933.533 test eseguiti, 681.059 sono le persone guarite e 7.745 le persone decedute.

Tornano sopra quota 5.000 i positivi al Coronavirus registrati in Veneto, per la precisione sono 5.263 i nuovi casi, mentre ieri erano 1.567 (qui il bollettino del 7 marzo) Si registrano 16 decessi, per un totale di 13.923 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Gli infetti totali registrati nella Regione sono 1.358.900, di questi 49.250 sono gli attuali positivi. Le variazioni sul fronte dei dati ospedalieri: tornano a crescere di poco i ricoveri in area medica, 913 (+6), mentre si abbassano quelli nelle terapie intensive 73 (-9).

In Toscana sono 877.431 i casi di positività al Coronavirus, 3.840 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 844.219 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.425 tamponi molecolari e 25.060 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Sono invece 6.599 i soggetti testati oggi, di cui il 58,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.050, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 747 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 8 uomini e 10 donne con un'età media di 79,6 anni.

Dopo la leggera risalita di lunedì tornano a scendere i ricoverati Covid in Umbria, 145, due in meno, ma passano a sei, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Questo a fronte di 1.635 nuovi positivi emersi nell'ultimo giorno dall'analisi di 1.865 tamponi e 8.821 test antigenici, con un tasso di positività che sale al 15,3 per cento%, sostanzialmente stabile rispetto al 15,6 di lunedì ma quasi raddoppiato rispetto all'8,6 dello stesso giorno della scorsa settimana. Emerge dai dati sul sito della Regione. Sempre nell'ultimo giorno sono emersi 1.650 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi sono ora 10.615, 16 in meno nelle 24 ore.

Nelle ultime 24 ore in Basilicata si sono registrati 3 decessi e 751 nuovi positivi al Coronavirus. In Alto Adige sono 1.113 i casi di Covid-19, su 8.190 tamponi processati nella giornata di ieri, e 2 i morti.