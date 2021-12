Roma, 8 dicembre 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Mentre i primi dati dalle Regioni non fanno ben sperare, con il Veneto che ha registrato più di 3.500 contagi nelle ultime 24 ore, si attendono nel pomeriggio i dati del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Da giorni la curva è in risalita (qui il bollettino del 7 dicembre) e quello che preoccupa maggiormente è la pressione sugli ospedali. Nel frattempo, dal network degli ospedali sentinella di Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è emerso che nelle ultime due settimane sono cresciuti ancora i pazienti no vax in terapia intensiva, con +32%, mentre continuano a diminuire quelli vaccinati, -33%.

Sommario

Dopo il 6 dicembre, l'entrata in vigore delle nuove regole sul Green pass (rafforzato e semplice), sono state 132.807 le persone controllate dalle forze dell'ordine nel giorno secondo giorno, secondo i dati diffusi dal Viminale. Di queste, 611 sono sanzionate in relazione al mancato possesso della certificazione, mentre altre 3.535 persone hanno ricevuto una sanzione perché trovate sprovviste di mascherina. Per quanto riguarda le attività commerciali, invece, sono state 15.317 quelle controllate con 256 sanzioni elevate. Disposta anche la chiusura provvisoria di 17 esercizi.

Covid, in Germania nuovo record di morti (+527)

Qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti e terapie intensive e la tabella pdf.

Smart working, le nuove regole

Importante balzo del numero di nuovi casi di Covid in Veneto. Il report quotidiano della Regione Veneto segnala infatti 3.516 nuove infezioni in sole 24 ore. Cala invece notevolmente il numero dei ricoveri: 42 in meno con 38 dismissioni dalle aree non critiche e quattro dismissioni dalle terapie intensive. Sette i decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.802 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,3%. Sono inoltre 15.330 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 120 casi (0,78%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 27, mentre i pazienti in altri reparti si riducono a 300.

Sono 791 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 32.558 test di cui 11.640 tamponi molecolari e 20.918 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,43% (8,4% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in forte crescita (erano 498), a fronte di un numero inferiore di test (erano 38.874), conseguentemente il tasso di positività è in deciso aumento (era 1,28%).

Nelle Marche salgono i contagi: nelle ultime 24 ore sono 464 i nuovi positivi registrati in regione contro i 411 di ieri. Con un tasso di incidenza cumulativo di 190,28 casi su 100mila abitanti, la Regione è oggi in una fase di 'plateau epidemico'. Il tasso di positività arriva all'11,7% su 3.965 tamponi del percorso diagnostico screening (7.014 i tamponi totali, oltre 2.065 test antigenici).

Ancora un picco per i contagi giornalieri da Covid in Umbria, 179 nelle ultime 24 ore, ma restano sostanzialmente stabili i ricoverati in ospedale, 49, uno in più, sette dei quali nelle terapie intensive, erano otto. Non si registrano nuovi morti. Sempre nell'ultimo giorno sono stati dichiarati guariti in 161, con gli attualmente positivi ora 1.979, 18 in più. Sono stati analizzati 3.056 tamponi e 7.734 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 1,65 per cento (1,01 il giorno precedente).

Ci sono 116 nuovi contagi in Basilicata. Sono emersi ieri a fronte di 1336 tamponi molecolari per la ricerca del Covi-19 processati.