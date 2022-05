Covid oggi in Italia: il bollettino del 4 maggio. Dati dalle regioni in diretta

Roma, 4 maggio 2022 - E' atteso nel pomeriggio il bollettino di oggi del ministero della Salute su casi, ricoveri e morti in Italia. Ieri, 3 maggio, dopo il consueto calo del fine settimana sono tornati sopra quota 60mila i nuovi contagi. Stamattina sono arrivate delle buone notizie dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), che riporta che la curva dei ricoveri è tornata a scendere dopo 'l'effetto Pasqua'. Superata la breve inversione di tendenza, nella settimana 26 aprile-3 maggio il numero delle ospedalizzazioni si è ridotto del 5,7%. E' diminuito anche il dato delle terapie intensive: nello stesso periodo si è registrato un calo del -7,5%. Persiste una quota consistente, pari al 20%, di pazienti no vax nelle rianimazioni: hanno in media 75 anni e nel 100% dei casi sono affetti da altre patologie. Un dato che desta preoccupazione soprattutto perché, dall’analisi dei casi presenti nelle terapie intensive, emerge come a non godere della protezione vaccinale siano per lo più soggetti anziani e con comorbidità: proprio coloro che, invece, sono più a rischio di conseguenze gravi del Covid.

Mascherine al lavoro, resta l'obbligo in azienda: cosa si è deciso oggi

Sommario

Covid, Ricciardi: "Bill Gates ha ragione su rischio varianti pericolose e nuova pandemia"

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati nazionali e la tabella in Pdf)

Sono 4.468 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con la sola Padova che sfora quota 1000. Sono circa duemila i casi in meno rispetto a quelli registrati ieri e 65.284 le persone che attualmente si trovano in quarantena/isolamento. Nove le vittime del virus, che fanno salire il totale a 14.486. Situazione in miglioramento sul fronte ospedaliero con 884 ricoverati nei normali reparti (-15) e 34 (-1) in terapia intensiva.

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.101 nuovi casi su 20.136 test e 10 decessi. Attualmente sono 98.484 le persone positive. I pazienti ricoverati in area medica sono 545 e 25 quelli in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 1.079.385 a fronte di 10.633.718 test eseguiti, 972.582 sono le persone guarite e 8.319 quelle decedute.

Sono 1.106.846 i casi di positività al Covid in Toscana, 2.521 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.050.707 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.112 tamponi molecolari e 16.128 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 3.704 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.247, -2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 592 (-24), di cui 25 in terapia intensiva (+3). Oggi si registrano 13 nuovi decessi.

Sono 1.553 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 380.040. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 3.229. Gli attualmente positivi sono 56.627 (-459). Sono 126 (+4) i pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (-1) in terapia intensiva, mentre gli altri 56.290 (-462) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.260 tamponi molecolari e 8.448 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 13,26%.

In Sardegna si registrano oggi 1.474 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.499 tamponi. Sostanzialmente stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, sono 9 in totale (-1). I pazienti ricoverati in area medica, invece, sono 283 (-8). Si registrano 5 decessi.

Tasso di incidenza sotto quota 700 nelle Marche. I casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 1.347 con un totale di 4.727 tamponi testati (3.961 nuove diagnosi e 766 nel percorso guariti) per un tasso di positività del 34% ed un tasso di incidenza positivi ogni 100mila abitanti di 695,94 contro i 796,32 di ieri.

Secondo giorno con i nuovi casi Covid giornalieri sotto quota mille in Umbria, sono 893 nelle ultime 24 ore. Registrati 1.164 guariti e un nuovo morto per il virus, con gli attualmente positivi in calo a 11.157, 272 in meno. Stabili, 225, i ricoverati negli ospedali ma salgono a sette, da cinque, i posti occupati nelle rianimazioni. Sono stati analizzati 5.443 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività al 16,4% (era al 16% martedì). I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato 350 nuovi casi positivi. Non ci sono stati nuovi decessi. Diminuiscono i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri (sono 43, cinque in meno rispetto ad ieri), ma torna un paziente in terapia intensiva, dove ieri non si registrava alcun ricovero. Altri 23 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato al 2 maggio).