Roma, 4 febbraio 2022 - Dall'ultimo monitoraggio dell'Iss, sembra che la pandemia stia rallentando finalmente la presa: scendono ricoveri e terapie intensive, l'indice Rt cala sotto la soglia d'emergenza (0,93). Segnali positivi che fanno ben sperare, ma l'attenzione è ancora alta ed è atteso per il pomeriggio il bollettino di oggi, diffuso dal ministero della Salute, con gli aggiornamenti sui nuovi casi Covid, morti, guariti e pressione ospedaliera. "Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa rispetto ai mesi precedenti", ha confermato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, avvertendo che "dobbiamo tenere ancora i piedi per terra e avere ancora massima prudenza". Ma si può tirare un primo respiro di sollievo: "Per la prima volta dopo molte settimane - ha concluso il ministro - guardiamo a numeri che stanno finalmente migliorando".

Veneto

Sono 10.484 i nuovi casi di Covid-19 individuati in Veneto nelle ultime 24 ore. Una flessione delle nuove infezioni certificata anche dall'odierno bollettino della Regione che segnala che dopo molto tempo il totale degli infetti in regione scende al di sotto di quota 200 mila (192 mila per la precisione). Calo notevole anche dei ricoveri con 58 dismissioni dalla aree mediche e 7 dismissioni dalle terapie intensive nelle sole ultime 24 ore. Sono invece 33 i decessi.

In Toscana sono 6.769 i nuovi casi di Coronavirus, su 15.962 tamponi molecolari e 41.572 antigenici rapidi, 27 i morti e 13.188 i guariti. Nell'ultima giornata il tasso di positività si ferma all'11,8% sul totale dei tamponi e al 69% in relazione alle nuove diagnosi, mentre la pressione ospedaliera scende in misura molto marcata. Nell'ultima giornata i ricoverati nelle aree Covid crollano a 1.406 (-43 rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (due in meno). Dall'inizio dell'emergenza si contano, invece, 771.885 contagi confermati, 632.037 guarigioni e 8.380 decessi. Anche nell'ultima giornata si conferma, inoltre, la tendenza alla netta decelerazione delle quarantene. I dati raccolti dalle aziende sanitarie raccontano una limatura a 130.062 del numero di isolamenti domiciliari di asintomatici e malati lievi (-6.403) e a 57.356 delle sorveglianze attive di persone entrate in contatto con casi infetti (-1.775).

Aumenta di poco rispetto a ieri il tasso di positività in Puglia che passa dal 13 al 13,5%: dei 48.516 test processati, 6.558 hanno dato esito positivo. La gran parte delle nuove positività è stata rilevata in provincia di Bari in cui si contano 1.913 malati Covid in più rispetto a ieri. Seguono le province di Lecce con 1.700 casi, Foggia con 1.000, Taranto con 708, Brindisi con 583 e Bat con 569. Di altri 31 casi non è nota la provincia di residenza mentre 54 riguardano residenti fuori regione. Gli attualmente positivi sono 109.756 di cui 747 ricoverati in area non critica Covid (64 in più rispetto a ieri) e 66 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono 23 che fanno salire il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi a 7.306 unità.

Le Marche sono l'unica regine che cambierà colore da lunedì: superati i parametri dei ricoveri e delle terapie intensive, la Regione passerà in zona arancione da lunedi. Nelle ultime 24 ore sono 4.030 i nuovi positivi rilevati, mentre prosegue il trend di discesa del tasso di incidenza a 2.071,33 su 100mila abitanti (ieri 4.607 positivi e incidenza a 2.128,60). Sono 13.098 i tamponi complessivi analizzati, dei quali 10.604 del percorso diagnostico (positivi 38%). La provincia di Ancona rimane quella con il maggiore numero di casi, 1.112, seguita da Macerata con 879, Pesaro Urbino con 773, Ascoli Piceno con 660, Fermo con 446, oltre a 160 casi fuori regione. Le fasce di età con il maggiore numero di casi sono 25-44 anni con 1.103, 45-59 con 873, 6-10 anni con 441. Il totale dei casi nelle fasce di età da zero a 18 anni è 1.200.

In Friuli Venezia Giulia su 7.200 tamponi molecolari sono stati rilevati 749 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,40%. Sono inoltre 15.878 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.695 casi (10,68%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 38 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 484'. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Ci sono altri 4 decessi in Basilicata per via del Covid, mentre sono stati segnalati 929 nuovi contagi, a fronte di 5.968 tamponi processati ieri.

Sono 2.304 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 226.689.