Covid oggi in Italia, il bollettino del 26 luglio: i dati dalle regioni

Roma, 26 luglio 2022 - È atteso nel pomeriggio il nuovo aggiornamento sui contagi Covid in Italia con il bollettino di oggi del ministero della Salute. I dati già arrivati dalle prime regioni confermano la tendenza vista negli ultimi giorni (qui i dati del 25 luglio) di un calo significativo dei contagi rispetto all'ondata di Omicron 5 che ha avuto il suo picco all'nizio del mese di luglio. Nell'arco della scorsa settimana i nuovi casi Covid in Italia si sono quasi dimezzati e l'Istituto superiore di sanità ha confermato ch l'indice Rt è tornato sotto la soglia di 1.

Sono 9.167 i positivi rilevati in Campania a fronte di 42.745 test processati (37.151 antigenici e 5.595 molecolari). Hanno dato esito positivo 8.737 tamponi antigenici e 430 tamponi molecolari. Lo comunica l'unità di crisi della Regione. I deceduti sono 15, di cui sette nelle ultime 48 ore e otto morti in precedenza ma registrati ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 33, mentre sono 666 i pazienti Covid nei reparti di degenza.

Sono 9.049 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto, un dato superiore a quello di ieri ma in calo rispetto a martedì della scorsa settimana. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 2.067.682. Si contano 16 vittime, con il totale a 15.023. Diminuiscono nettamente gli attuali positivi, che sono 97.389, 2.064 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Crescono ancora lievemente i dati ospedalieri, con 1.059 pazienti in area medica (+3) e 41 (+3) in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra nella giornata di ieri 5.463 somministrazioni, rappresentate soprattutto da quarte dosi (4.818) e terze dosi (575).

Sono 7.346 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 21,9% dei 33.523 test processati. Gli attualmente positivi sono 69.093 di cui 488 ricoverati in area non critica covid (3 in meno rispetto a ieri) e 17 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le vittime dell'infezione da coronavirus sono 14 che fanno salire a 8.782 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Oggi nel Lazio su 5.453 tamponi molecolari e 35.894 tamponi antigenici per un totale di 41.347 tamponi, si registrano 6.892 nuovi casi positivi (+4.576), sono 10 i decessi (-6), 1.121 i ricoverati (-5), 74 le terapie intensive (-1) e +8.693 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,6%. I casi a Roma città sono a quota 3.032.

In Toscana sono 1.324.442 i casi di positività al Coronavirus, 5.233 in più rispetto a ieri (728 confermati con tampone molecolare e 4.505 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.218.425 (92% dei casi totali). I ricoverati sono 757 (9 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 13 uomini e 5 donne con un'età media di 85,2 anni.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.735.809 casi di positività, 3.889 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.769 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.368 molecolari e 16.401 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,5%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 48 (+2 rispetto a ieri, +4,3%), l'età media è di 62,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.804 (-8 rispetto a ieri, -0.4%), età media 75,4 anni. Le persone complessivamente guarite sono 4.977 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.647.506. Si registrano 41 decessi.

Sono 3.496 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positivita' del 29,35% (ieri era al 23,68%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 4 decessi e 2.603 guariti. In Calabria sono ad oggi 74.449 i positivi. Aumentano i ricoveri in reparto (+3, per un totale di 331)mentre diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-3, per un totale di 15).

Sono 3.333 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 497.575. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 3.446. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 448.702 dimessi/guariti (+12.354 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 45.427 (-9.029 rispetto a ieri). Di questi, 285 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 2.529 nuovi contagi da Covid-19. Nel dettaglio: 343 positività su 3.554 tamponi molecolari effettuati, mentre altre 2.186 sono emerse da 8.288 test rapidi antigenici realizzati. Si registrano oggi otto decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre si contano 321 pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti. Negli ultimi sette giorni, il tasso di incidenza dei contagi in regione è pari a 982,7 casi ogni 100 mila abitanti. Complessivamente in Friuli Venezia Giulia i casi di contagio sono 444.452, mentre le persone decedute sono 5.228.

In Sardegna sono 2.294 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 2.211 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.697 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala anche due decessi. E' stabile sia il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva (13), sia quello dei ricoverati (180) in area medica. Sono 39.060 le persone in isolamento domiciliare, 765 in meno rispetto a ieri.

Nell'ultimo giorno in Umbria sono emersi 1.494 nuovi positivi e 2.054 guariti. Cinque i nuovi morti registrati. Gli attualmente positivi sono in calo 21.609, 565 in meno, con un calo del 5,8 per cento su base settimanale. Sono stati analizzati 6.997 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 21,3 per cento in calo rispetto al 26,1 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. Salgono a 294, sette in più di lunedì, i ricoverati Covid con sei posti occupati nelle rianimazioni, uno in più.