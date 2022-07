Covid oggi Italia, i dati dalle Regioni e il bollettino del 23 luglio in diretta

Roma, 23 luglio 2022 - L'Istituto superiore di sanità, nel report esteso sul Covid-19, ha evidenziato che "nel corso dell'ultima settimana il numero di casi segnalati sembra aver raggiunto il picco e iniziato a diminuire. Risultano in aumento le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi". Durante questa settimana, in effetti, c'è stato un progressivo calo dei nuovi contagi, passando da 120mila di martedì 19 ai 71mila di ieri. L'occupazione delle terapie intensive, secondo i dati Agenas, è stabile al 4%, quella dei reparti non critici al 17%.

Rimane poi il problema delle reinfezioni che esiste anche nei vaccinati o nei guariti anche da un solo mese, ma è chiaro, si fa più alto mano mano che ci si allontana dalla data della vaccinazione o della malattia. Di solito, però, la reinfezione è meno grave.

In attesa dei dati del bollettino di oggi, ieri in Italia ci sono stati 71.075 positivi e 155 i morti.

La curva dei nuovi contagi va stabilizzandosi, 7.301 i casi nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 8 decessi. È, però, l'aumento dei ricoveri in ospedale, 31 più di ieri, il dato saliente del bollettino Covid in Veneto. Nei reparti medici sono ora 1.041 (+31) i posti letto occupati da malati con diagnosi di Coronavirus, mentre scende a 36 (-4) il numero di quelli in terapia intensiva.

Oggi in Puglia sono stati effettuati 24.953 test per l'infezione da Covid-19 e 5.102 nuovi casi. Inoltre sono stati registrati 5 decessi. Attualmente sono 74.051 persone positive, 476 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva.

Sono 3.500, età media 52 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi non si registrano decessi. In calo i ricoverati che sono 750 (29 in meno rispetto a ieri) di cui 24 in terapia intensiva (-3 in meno). Oggi sono stati eseguiti 1.888 tamponi molecolari e 17.589 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18% è risultato positivo. Sono invece 4.520 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 77,4% è risultato positivo.

Oggi in Abruzzo sono 2.588 i nuovi positivi; sono stati eseguiti inoltre 1.526 tamponi molecolari e 9.285 test antigenici, con il tasso di positività al 23,93. I morti che avevano contratto il Covid sono 3 (2 in provincia dell'Aquila e uno residente fuori regione). Ci sono, inoltre 1.329 nuovi guariti e 1.256 positivi in più, di cui 257 ricoverati in area medica (-9) e 8 in terapia intensiva (-3).

Sono 2.393 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria, per un tasso di positività del 28,99% (ieri era al 28,78%). Il dato emerge dal bollettino della Regione, che nelle ultime 24 ore registra 4 decessi e 1.782 guariti. Diminuiscono i ricoveri in reparto (-4, per un totale di 315) e i ricoveri in terapia intensiva (-2, per un totale di 13).

In Friuli Venezia Giulia sono stati accertati 1.783 nuovi casi di Covid su 8.753 tamponi effettuati. Nel dettaglio: 354 positivi da 2.398 tamponi molecolari e 1.429 da 6.355 tamponi antigenici. Si sono registrati anche 3 decessi. In Sardegna si registrano tre decessi e 1.555 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1469 diagnosticati da antigenico) rispetto ai 1.855 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7666 tamponi con un tasso di positività del 2%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( +2 ) mentre resta invariato il numero di quelli in area medica (188). Sono 39918 i casi di isolamento domiciliare (+51).