Covid oggi in Italia, le reinfezioni salgono all'11,7%. Il bollettino in diretta

Roma, 16 luglio 2022 - Negli ultimi giorni c'è stato un leggero calo dei contagi per Covid-19 in Italia. Se mercoledì 13 sono stati circa 110mila i nuovi positivi, giovedì se ne sono registrati 107mila. Ieri invece sono stati poco più di 96mila. A questo però corrisponde anche un calo del numero dei tamponi effettuati: la media è dei 400mila giornalieri. Però, il dato su cui vale la pena soffermarsi, più che altro, è quello delle reinfezioni Covid. Nell'ultima settimana, il report esteso dell'Istituto superiore di sanità evidenzia che la percentuale delle reinfezioni risulta in aumento dell'11,7%, rispetto alla settimana precedente (10,8%).

I dati sull'efficacia del vaccino anti-Covid nel periodo di prevalenza Omicron (dal 3 gennaio), però, ci dicono che è dell'86% contro la malattia severa nei vaccinati con dose booster. Passa poi al 67% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 68% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 70% nei vaccinati con ciclo vaccinale completo da oltre 120 giorni. Contro i contagi, invece, l'efficacia del booster è del 50%, e scende al 37% nei 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, al 28% tra i 91 e 120 giorni, e 45% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale.

L'altro dato del report Iss è il tasso di mortalità che, nella popolazione sopra i 12 anni e nel periodo 20 maggio-19 giugno per i non vaccinati (10 decessi per 100mila abitanti) risulta circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (1 decesso per 100.000 ab.) e circa sei volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 decessi per 100mila abitanti).

In attesa del bollettino con i dati nazionali Covid di oggi, ecco i primi dati dalle regioni.

Pubblicheremo qui i nuovi dati sul Covid in Italia, non appena disponibili. Ieri ci sono stati 96.384 nuovi contagi e 134 morti.

Scende lievemente la curva dei contagi Covid in Veneto, 8.857 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 9.264), ma con questo nuovo dato la regione arriva ad un soffio da una soglia impensabile due anni fa: 2 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia - oggi esattamente 1.998.268 - quasi la metà dell'intera popolazione. Si stabilizza invece il numero degli attuali positivi, 107.506 (-245). I dati clinici evidenziano una ripresa rispetto alla situazione di ieri: sono 929 (+12) i ricoveri in area medica, e 43 (+7), quelli in terapia intensiva. Nessuno scossone, dopo il via alla 4/A dose per over 60, nella campagna vaccinale, che ieri ha visto solo 1.707 somministrazioni in tutta la regione.

In Toscana sono 4.713 i nuovi casi Covid (921 confermati con tampone molecolare e 3.792 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore. L'età media è di 50 anni circa. Sono stati eseguiti 2.216 tamponi molecolari e 20.139 tamponi antigenici rapidi, di questi il 21,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 91.082, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 765 (6 in più rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (3 in più).

Oggi nel Lazio si registrano 9.083 nuovi casi positivi (+571), su 5.973 tamponi molecolari e 34.147 antigenici per un totale di 40.120. Sono 7 i decessi (-1), 1.014 i ricoverati (+17), 74 le terapie intensive (+2) e +5.543 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%.

in Emilia-Romagna si sono registrati 7.158 contagi Covid in più rispetto a ieri, su un totale di 24.683 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.333 molecolari e 14.350 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 50 (invariato rispetto a ieri), l`età media è di 58,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti

Covid, sono 1.504 (+9 rispetto a ieri, +0,6%), età media 75 anni.

Sono 6.408 i nuovi casi di Covid 19 rilevati in Puglia su 27.943 test giornalieri registrati, con una incidenza al del 22,9%. Le vittime sono cinque, mentre delle 92.732 persone attualmente positive, 500 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 479) e 17 in terapia intensiva (ieri erano 18).

I nuovi positivi nelle Marche sono 2.958 (20.460 il dato settimanale) sulla base di 7.332 tamponi. Tre ricoverati in più per Covid (ora il totale è 187) di cui sei in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri), 13 in semintensiva (-7) e 168 in reparti non intensivi (-10); in osservazione nei pronto soccorso (non considerati tra i ricoverati) ci sono 31 persone. Intanto il numero di persone in quarantena cresce ancora (31.620; +824). Tre i decessi.

Oggi in Abruzzo 2.839 nuovi positivi, eseguiti 2.010 tamponi molecolari e 9.959 test antigenici, un deceduto (una 89enne in provincia di Teramo), 424.953 guariti (+919), 45.531 attualmente positivi (+1.919) di cui 267 ricoverati in area medica (-1) e 4 in terapia intensiva (-1).

In Calabria sono 2.653 i nuovi contagi registrati (su 9.055 tamponi effettuati), +1.377 guariti e 4 morti (per un totale di 2.733 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.272 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 319) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 14).