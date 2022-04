Covid Italia: il bollettino di oggi 12 aprile 2022. Contagi, morti e ricoveri per regione

Roma, 12 aprile 2022 - E' in arrivo nel pomeriggio il nuovo bollettino Covid con l'aggiornamento del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Dopo il consueto calo dei nuovi contagi del lunedì, legato alla minor quantità di tamponi del weekend, oggi ci si attende un rialzo dei casi. E i numeri che arrivano dalle Regioni vanno proprio in questo senso. L'attenzione è principalmente su morti (ieri 115 ) e ricoveri (ieri +218 gli ordinari, +1 le rianimazioni), vera cartina tornasole della situazione epidemica in questo periodo in cui il numero dei positivi reali è sottostimato. Secondo i dati Agenas, è tornata a crescere la quota dei reparti ospedalieri occupata da pazienti Covid (16%, +1% rispetto a una settimana fa, un anno fa era al 41%). Stabile quella delle terapie intensive (5%, un anno fa segnava il 39%).

I medici di famiglia temono l'effetto Pasqua. "La circolazione del virus è rallentata ma non è certo scomparsa. In qualunque momento, quindi, c'è la possibilità di una ripresa. E le riunioni familiari del periodo pasquale possono essere a rischio, ci vuole ancora cautela e attenzione. Soprattutto per gli anziani e i fragili", dice Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). Intanto oggi in Emilia Romagna è stata sequenziata una nuova variante, ribattezzata Xf, una combinazione tra la Delta e la Omicron, già diffusa in Inghilterra.

Pubblicheremo qui, non appena disponibile, il nuovo aggiornamento di ministero della salute e Protezione civile, su nuovi contagi, vittime e ricoveri in Italia.

Più che raddoppiano i casi rispetto a ieri anche nel Lazio: i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 9.056 su 60.950 tamponi processati (tasso di positività: 14,86%). I casi a Roma città sono a quota 4.334. Sale ancora il dato dei decessi, oggi sono 17. In calo invece il numero dei ricoverati che complessivamente sono 1.184 (-15), 71 in terapia intensiva (+3).

Rialzano la testa i contagi in Veneto con il report del martedì, che trascina con sè i tamponi non processati nel weekend. I nuovi positivi sono 8.723 (ieri erano stai 1.847), e si registrano 7 vittime. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.548 (-921). Significativo il rialzo dei ricoveri ospedalieri: in area medica sono 919 (+48) i posti letto occupati da malati Covid, 44 (-1) quelli in terapia intensiva. Covid Veneto: qui tutti i numeri di oggi

In Toscana 5.478 casi in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 50.168, -3,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 845 (5 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno). Otto morti. Covid Toscana, il bollettino completo

Altri 2.869 nuovi contagi trovati su 13.393 tamponi effettuati oggi in Calabria. +1.868 guariti e 10 morti (per un totale di 2.405 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +991 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 343) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17).

Sono 2.713 (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 337.992. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.504 tamponi molecolari e 14.661 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 14,15%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 3.139. Gli attualmente positivi sono 44.918 (+1.292 rispetto a ieri). 315 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 44.592 (+1.292 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Sardegna si registrano oggi 2.692 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14.593 tamponi, per un tasso di positività che scende al 18,4% contro il 36,7% dell'ultimo rilevamento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 342 (stesso dato di ieri). 30.192 sono i casi di isolamento domiciliare (-158). Si registrano 3 decessi.

Nelle Marche si contano 2.656 contagi in 24 ore, con la provincia di Ancona in testa per numero di nuovi positivi. Covid Marche, tutti i dati di oggi

In Friuli Venezia Giulia su 5.119 tamponi molecolari sono stati rilevati 300 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,86%. Sono inoltre 10.085 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.174 casi (11,64%). Per un totale di 1.474 nuovi casi di coronavirus. Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 148. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 (17,84%) e la 50-59 (16,21%); a seguire la 30-39 (12,35%). Nella giornata odierna si registrano 8 decessi.

Dopo alcuni giorni senza decessi, il bollettino quotidiano della pandemia in Alto Adige segnala altri 3 morti per il Covid-19. Non erano così tanti dal 30 marzo scorso. Si registrano, inoltre, 824 nuovi casi positivi. Cala leggermente l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti (è ora di 606, quattro in meno rispetto ad ieri), ma aumentano gli attualmente positivi che sono 5.290 (565 in più). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 50 (tre in più) mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono sempre 2. Inoltre, 32 pazienti Covid-19 (uno in più rispetto al 4 aprile) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate.