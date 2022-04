Covid oggi in Italia: bollettino dell'11 aprile. Contagi e dati dalle regioni in diretta

Roma, 11 aprile 2022 - Si segue con attenzione l'andamento del Covid in Italia, in attesa del bollettino di oggi che arriverà come di consueto tra le 17 e le 18. La curva dei contagi mostra un andamento sostanzialmente stabile, anche se da qualche giorno si ravvisano i primi segnali di discesa (qui il bollettino Coronavirus del 10 aprile). Ancora in salita, invece, la tendenza delle ospedalizzazioni. Come sempre accade di lunedì, le cifre che arrivano via via dalle Regioni mostrano un calo dei nuovi casi. Dal Veneto alla Toscana.

Nel frattempo, continua il dibattito sul graduale abbandono delle restrizioni. Nel mirino, in particolare la fine dell'obbligo delle mascherine in quasi tutti i luoghi al chiuso che dovrebbe scattare dal primo maggio. Una "scelta impegnativa", la definisce il virologo Fabrizio Pregliasco. "Aspetterei ancora un po'", dice. "Vedremo gli effetti della Pasqua per capire la situazione epidemiologica, a me queste festività un po' preoccupano, c'è un eccessivo senso del 'liberi tutti'". Anche secondo l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all'Università del Salento, togliere ora l'obbligo di mascherine al chiuso "sarebbe sbagliato", ma sarebbe opportuno attendere quando "la circolazione del virus sarà più bassa". Ancora ieri sono stati registrati circa 53 mila casi.

Sono quasi tremila (2.909) i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Sono sostanzialmente stabili i ricoveri, mentre si contano ancora 12 vittime.

Oggi in Puglia sono stati individuati 1.859 nuovi casi su 17.171 test eseguiti. Inoltre sono stati registrati 9 decessi. Attualmente sono 107.848 le persone positive, 649 sono ricoverate in area non critica e 39 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 975.598 a fronte di 10.068.783 test eseguiti, 859.671 sono le persone guarite e 8.079 quelle decedute.

Calano i nuovi contagi Covid in Veneto, in linea con le tendenze solitamente registrate il lunedì. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.847 (ieri erano stati 5.341). Si contano anche tre vittime. Risalgono i numeri degli ospedali; i posti letto occupati da malati Covid in area medica sono 871 (+23), stabili quelli in terapia intensiva, 45.

Altri 1.606 casi di Covid in Toscana, 593 confermati con tampone molecolare e 1.013 da test rapido antigenico. Stando al bollettino diffuso dalla Regione, sono 13 i nuovi decessi, ovvero 3 uomini e 10 donne con un'età media di 84,2 anni. I ricoverati sono 840 (+14), di cui 41 in terapia intensiva (stabili).

Rispetto a lunedì scorso salgono i contagi in Calabria. Le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1.431 (una settimana fa erano solo 511). 13 i decessi. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.774.457 (+6.627).

In Sardegna si registrano oggi 1.164 nuovi casi di Covid-19 e 6 (+2 rispetto a ieri) decessi. Lunedì scorso i nuovi contagi erano solo 323. Sono stati processati in totale 3.170 tamponi con un tasso di positività piuttosto alto, al 36,7%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (stesso dato di ieri) e quelli in area medica 342 (+10). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.350 (+185).

Si contano oggi nelle Marche 714 casi di Covid-19 (152 i sintomatici), con soli 1.749 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 40,8% (ieri era al 36,7% con 1.789 casi). Sono complessivamente 211 i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche (-7) e 35 (+4) nei pronto soccorso in attesa di essere trasferiti nei reparti. Stabili le terapie intensive. Sono 8, invece, le vittime registrate nelle ultime 24 ore.

Sono 744 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi. Altri 621 nuovi casi su 2.969 tamponi e nessun morto nelle ultime 24 ore in Umbria. Il tasso di positività sale al 20,9% contro il 15,3% di lunedì scorso. In Friuli Venezia Giulia si registrano 210 nuovi casi e un decesso. In Alto Adige 145 nuovi casi di Covid-19 emersi su 1.291 tamponi processati. Nessuna persona è deceduta per un totale, che da alcuni giorni è fermo, a 1.453 vittime.