Roma, 10 gennaio 2020 - Oggi bollettino quotidiano del ministero della Salute con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia nell'ultimo giorno in cui tutte le regioni sono in zona arancione prima che da domani si torni alla suddivisione per fasce (cinque regioni in arancione, tutte le altre in giallo). Ieri (qui il bollettino del 9 gennaio) i nuovi contagiati sono stati quasi 20mila con un indice di positività dell'11,6%.

La settimana che si apre domani (lunedì 11 gennaio) è decisiva per le nuove misure che saranno contenute nel nuovo Dpcm (o decreto) che enterà in vigore il 16 gennaio. La novità è il nuovo parametro che dovrebbe essere inserito per la classificazione delle regioni: con un'incidenza settimanale di oltre 250 casi ogni 100mila abitanti si passerà in zona rossa (qui i dati regione per regione con Veneto ed Emilia Romagna a rischio).

Il Veneto soprattutto ha dati molto negativi e oggi in un'intervista il governatore Luca Zaia ha affermato che l'impennata di casi nella sua regione è dovuta alla variante inglese del virus.

Sul fronte dei vaccini da sottolineare che nel mondo è stata superata quota 23 milioni di vaccinati (qui la dashboard italiana in tempo reale). E il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, annuncia: "Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini".

Per quanto riguarda l'estero, oggi la Germania ha superato la soglia di 4mila morti: complessivamente nel mondo i contagiati sono quasi 90 milioni mentre i morti sfiorano i 2 milioni.

Le news dalle regioni / Veneto

Rallenta la crescita di contagi in Veneto, che oggi registra 2.167 nuovi casi e un totale di 285.986 dall'inizio della pandemia. Sono segnalati altri 44 decessi, che portano a 7.389 il totale dei morti. 43 nuovi ricoveri nei reparti non critici, e 2.992 posti letto occupati; nelle terapie intensive si registrano 9 nuovi pazienti, per 389 ricoverati.

Emilia Romagna

Dall`inizio del'epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 190.892 casi di positività, 2.193 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.206

tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 21,4%. I decessi registrati sono 58.

Toscana

In Toscana sono 472 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore, che portano il numero totale dall'inizio della pandemia a 124.951 contagiati. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I nuovi decessi sono 15.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 687 nuovi casi di Covid-19, il 32,2% rispetto ai 2.135 tamponi processati all'interno del percorso

per le nuove diagnosi. I nuovi positivi sono stati individuati 176 in provincia di Macerata, 195 in provincia di Ancona, 180 in quella di Pesaro-Urbino, 75 nel Fermano, 38 nel Piceno e 23 fuori regione.

Umbria

Ancora in crescita gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 4.304, 67 in più di ieri secondo i dati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 257 nuovi positivi, 30.906, 182 guariti, 25.942, e otto morti, 660. Sono stati analizzati 2.504 tamponi, 528.657, con un tasso di positività del 10,2 per cento (ieri 8,2). I ricoverati in ospedale sono 315, undici in meno di ieri, 50, tre in più, in terapia intensiva.

Abruzzo

Oggi in Abruzzo sono stati registrati 315 nuovi positivi (di età compresa tra 1 mese e 104 anni - 67 a L'Aquila, 127 a Chieti, 79 a Pescara, 42 a Teramo) su 3682 tamponi, 3 deceduti. E' di 24.935 il numero totale dei guariti (+34), 11541 attualmente positivi (+278), 465 ricoverati in area medica (+2), 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 11035 in isolamento domiciliare (+275).

Alto Adige

Una buona notizia: in Alto Adige dopo circa tre mesi oggi non si registrano decessi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid-19 emersi sono 368 su 5.447 tamponi processati.

Basilicata

Ci sono quattro decessi e 118 nuovi contagi da Covid in Basilicata nelle utime 24 ore, a fronte di 953 tamponi processati. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono guarite 26 persone. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 85, di cui 4 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in regione sono decedute 268 lucani.

