Covid oggi Italia, il bollettino del 10 agosto: 31.703 casi e 145 morti

Roma, 10 agosto 2022 - Sono 31.703 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 43.084. Nel bollettino del 10 agosto i morti sono 145 , in calo rispetto alle 177 di ieri. Il tasso è al 15,7%, quasi invariato rispetto a ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 201.509 tamponi . Il tasso di positività è al 15,7%. Sono invece 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva , 10 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.592, cioè 224 in meno rispetto a ieri.

Il bollettino Covid del 10 agosto

Emilia-Romagna

Nuovo balzo di casi di Covid in Emilia-Romagna , oggi tornati sopra quota tremila: le infezioni registrate dal bollettino quotidiano della Regione sono 3.488 rilevate. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 44. Si registrano 21 decessi, alcuni dei quali, in provincia di Bologna, relativi ai giorni scorsi.

Lazio

Nel Lazio oggi su 4.527 tamponi molecolari e 21.315 tamponi antigenici per un totale di 25.842 tamponi, si registrano 2.415 nuovi casi positivi (-918), sono 10 i decessi (stessa cifra di ieri), 893 i ricoverati (-16), 57 le terapie intensive (-1) e +7.038 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,3%.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 2.168 nuovi casi di positività al Covid su 13.330 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 16,2%. Sono sette i decessi.

Piemonte

Sono 1.481 i nuovi casi covid, oggi, in Piemonte . Il tasso di positività dei tamponi è al 12,5%. I ricoverati in terapia ordinaria sono 447 (-6 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-1 rispetto a ieri). Cinque i decessi.

Toscana

In Toscana i nuovo casi Covid sono 1.397. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono invece 9.

Calabria

Sono 1.385 in più rispetto a ieri le persone risultate positive al Covid in Calabria , con un tasso di positività dei tamponi del 23,21%. Sono quattro le persone decedute. In calo i ricoveri nei reparti (-7), stabili quelli in rianimazione.

Abruzzo

Sono 1.179 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo . Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 928 casi di Covid-19. Nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti (come ieri) e il tasso di occupazione dei posti letto è al 1,7%. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 4 vittime correlate al Covid-19.