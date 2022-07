Covid Italia, oggi 96.384 nuovi contagi. Bollettino 15 luglio con i dati per regione

Roma, 15 luglio 2022 - Scendono sotto quota 100mila (96.384) i nuovi casi di Covid in Italia. Lo segnala il bollettino quotidiano diffuso oggi dal ministero della Salute. In 24 ore si registrano altri 134 morti, aumentano ancora i ricoverati (+248 in area medica, +4 in terapia intensiva). Ieri la Fondazione Gimbe, nel suo consueto monitoraggio, sottolineva come la curva dei nuovi contagi stia frenando, a conferma che il picco non è lontano: continuano a salire i nuovi positivi ma a una minor velocità. Un segnale positivo sull'andamento dell'epidemia in Italia viene anche dall'indice Rt che misura la contagiosità e che è tornato a calare, anche se lievemente: nell'ultima settimana, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, è passato dall'1,40 all'1,34. Prosegue intanto la corsa di Omicron BA.5: sempre l'Iss stima che la nuova variante sia ormai prevalente in Italia al 75%, in alcune regioni supera l'80% fino al 100% della Valle d'Aosta. Gli ospedali restano sorvegliati speciali. Particolarmente critica la situazione in Umbria dove i ricoveri Covid hanno superato il 40% dei letti disponibili, in Calabria siamo sopra il 30%, in Valle d'Aosta al 29,4%. Qui sotto i dati dalle Regioni.

Sono 96.384 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 107.122), a fronte di 391.008 tamponi per un tasso di positività pari al 24,7%, in calo rispetto al 26,2 di ieri. I morti sono 134 (ieri 105). Nuovo balzo dei ricoveri, +248 nei reparti ordinari, per un totale di 10.363. Lieve incremento (+4) dei posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva, con un 52 ingressi giornalieri. Complessivamente in rianimazione ci sono 395 persone. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.426.766, rispetto a ieri 3.341 in più. In totale sono 19.985.479 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.735. I dimessi e i guariti sono 18.388.978, con un incremento di 94.461.

Il bollettino di ieri, 14 luglio

Sono 9.264 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella ultime 24 ore in Veneto. Il Bollettino regionale segnala 13 vittime, per un totale di 14.911. Prosegue l'aumento degli attuali positivi, che sono 107.751 (+905), mentre scendono i dati clinici, con 917 ricoveri in area non critica (-6) e 36 (-8) in terapia intensiva.

Oggi nel Lazio su 41.267 tamponi si registrano 8.512 nuovi casi positivi (-1.236), sono 8 i decessi (-1), 997 i ricoverati (+73), 72 le terapie intensive (+3) e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. I casi a roma città sono a quota 4.050.

Sono 8.037 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 32.356 test giornalieri registrati, con una incidenza del 24,8%. Le vittime sono state 8. La provincia più colpita è quella di Bari (2.399 casi), seguita da quella di Lecce (1.771), Taranto (1.313) e Foggia (857). Nel Brindisino sono stati rilevati 804 casi e nella Bat 725. I positivi residenti fuori regione sono 135 e 33 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 93.017 delle quali 479 sono ricoverate in area non critica (ieri 472) e 18 in terapia intensiva (come ieri ).

In Toscana sono 4.925 i nuovi casi di Covid, 240 in meno rispetto al raffronto settimanale (lo scorso venerdì, l'8 luglio, sono stati 5.165). I test effettuati sono stati su 21.670, di cui 2.317 tamponi molecolari e 19.353 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 22,73%, che sale al 81,7% sulle prime diagnosi. La Regione registra nove nuovi decessi per Covid: sei uomini e tre donne con un'età media di 79,9 anni. Per il bollettino diffuso dall'ente, le persone attualmente positive sono 89.999, ovvero il 2,2% in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 759 (+21), di cui 29 in terapia intensiva (stabili).

Le persone risultate positive al coronavirus in Calabria +3.057 rispetto a ieri. L'indice di positività è al 31,91%. Sei sono le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del Covid, otto i nuovi ricoveri.

Sono 2984 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 43612 (-10847 rispetto a ieri). Di questi, 268 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

In Sardegna sono 2.796 i nuovi casi confermati di positività al Covid, di cui 2.579 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.924 tamponi, secondo l'ultimo aggiornamento della Regione, che segnala anche altri quattro decessi. Sono morte due donne di 91 e 99 anni nel Nuorese e due uomini di 78 e 84 anni nella provincia del Sud Sardegna e di Sassari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli in area medica sono 170, quindici in più. Sono 40.330 le persone in isolamento domiciliare, 967 in più rispetto a ieri.

Tornano meno di 2 mila, 1.851, i nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno quando sono stati eseguiti più tamponi e test antigenici, 6.347 contro 6.269 di giovedì. Con il tasso di positività al 29,16 per cento, era 31,99 24 ore fa 32 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana. I guariti sono stati 1.404 e si registra un nuovo morto. Gli attualmente positivi salgono a 23.465, 446 in più. Riguardo ai ricoverati negli ospedali i pazienti sono 287, sette in più, mentre scendono a otto da 11 i posti occupati nelle rianimazioni.

In Alto Adige un altro decesso di un paziente covid, si tratta di un uomo 80enne. I nuovi casi sono 805 (17 pcr e 788 test antigenici). Il numero dei ricoveri per il momento non è stato aggiornato.