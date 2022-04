Covid Italia: tutti i dati di oggi 28 aprile. Casi, ricoveri e morti nelle Regioni

Roma, 28 aprile 2022 - In attesa del bollettino Covid del ministero della Salute di oggi, il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe riporta un aumento del 22,7% dei contagi in Italia durante il periodo 20-26 aprile. Ieri, 27 aprile, sono stati registrati quasi 88mila nuovi casi di positività al Covid e altri 186 morti.

Nel dettaglio nell'ultima settimana si registra una risalita dei contagi (433.321 vs 353.193, +22,7%) e dei decessi (1.034 vs 861, +20,1%). In crescita anche i casi attualmente positivi (1.234.976 vs 1.208.279, +2,2%), le persone in isolamento domiciliare (1.224.239 vs 1.197.643, +2,2%) e i ricoveri con sintomi (10.328 vs 10.214, +1,1%), mentre si confermano in leggero calo le terapie intensive (409 vs 422, -3,1%). Il tasso nazionale di occupazione rimane sostanzialmente invariato sia in area medica (16%) che in rianimazione (4,4%). 14 Regioni superano la soglia del 15% in area medica, con l'Umbria che raggiunge il 34,1%, mentre tutte le Regioni si collocano sotto la soglia del 10% in terapia intensiva.

"Dopo il netto calo della scorsa settimana - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - tornano a salire i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 433mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 62 mila casi, a fronte di una risalita dei tamponi totali dell'11,7%". In tutte le Regioni si registra un incremento percentuale dei nuovi casi (dal +2,9% del Piemonte al +44,8% della Basilicata). Rispetto alla settimana precedente, in 101 Province si rileva un incremento, in 6 una riduzione. L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 92 Province, di cui 11 registrano oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti: Chieti (1.346), Ascoli Piceno (1.245), Pescara (1.188), Teramo (1.176), Avellino (1.134), Benevento (1.059), Brindisi (1.052), Catanzaro (1.033), Bari (1.029), Salerno (1.015) e Messina (1.002).

Contagi Covid ancora su numeri piuttosto alti in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono 6.948 i casi di positività registrati (ieri erano stati 9.666), e 9 le vittime. Il dato più preoccupante riguarda però il rialzo dei ricoveri: sono 27 i pazienti in più nei reparti di area medica, per un totale di 939 posti letto occupati, stabili invece, 37, quelli in terapia intensiva. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.656.721, quello dei decessi a 14.433. In aumento anche il dato dei soggetti attualmente positivi, 72.766 (+450).

Sono 3.763 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana su 24.524 test di cui 3.839 tamponi molecolari e 20.685 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,34% (74,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i casi sono in calo i contagi (erano 5.653), a fronte di un minor numero di test (erano 35.248), e il tasso di positività è di poco diminuito (era 16,04%).

Prosegue il lieve calo dell'incidenza di casi di Covid nelle Marche: nell'ultima giornata è passata da 835,28 a 833,15. Sono 1.963 i positivi rilevati in un giorno con una percentuale del 42,3% tra i tamponi di diagnosi (in tutto 4.640); in totale sono stati eseguiti 5.804 test che comprendono i 1.164 del del percorso guariti. Tra gli ultimi positivi ci sono 496 persone con sintomi.

L'Alto Adige registra 380 nuovi casi di contagio e un decesso. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.463. La situazione negli ospedali è stabile con 46 letti occupati nei normali reparti e 2 in terapia intensiva.