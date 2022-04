Covid oggi in Italia: il bollettino del 19 aprile 2022. Dati dalle regioni

Roma, 19 aprile 2022 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con i contagi del Covid in Italia. Ieri si è registrato un netto calo dei casi, complice però il minor numero di tamponi effettuati visto il periodo festivo (qui tutti i numeri del giorno di Pasquetta). Le cifre odierne potrebbero dunque evidenziare un incremento dei positivi.

Intanto i dati ottenuti da circa 4.000 campioni di acque reflue urbane prelevati in tutta Italia mostrano "due ondate osservate nel periodo di sei mesi: una più grande con un picco a gennaio e una più piccola a marzo". In particolare, secondo le rilevazioni del Sistema nazionale di Sorveglianza ambientale del Sars-CoV-2 coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, "a marzo 2022, è stata segnalata una nuova ondata, ma meno significativa della precedente, andata di pari passo a un nuovo aumento dei contagi, forse associato alla variante Omicron BA.2".

Secondo l'ultima rilevazione dell'Agenas, è stabile al 15% l'occupazione dei reparti di 'area non critica' da parte di pazienti Covid (un anno fa era al 36%). Ma, nelle ultime 24 ore, cresce in 10 regioni: Abruzzo (al 23%), Basilicata (26%), Calabria (29%), Emilia Romagna (15%), Marche (19%), Pa Trento (12%), Piemonte (11%), Toscana (14%), Valle d'Aosta (13%) e Veneto (11%). Stabile anche l'occupazione delle terapie intensive al 4% (un anno fa segnava il 36%) e nessuna supera oggi la soglia del 10%.

E dovrebbe poi arrivare a breve una decisione del governo sull'utilizzo delle mascherine al chiuso. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa il loro impiego dovrebbe passare a essere "una raccomandazione", ma gli esperti sono divisi. Per l'infettivologo Matteo Bassetti "la mascherina deve passare da essere un obbligo a essere un presidio utilizzato in modo appropriato quando però serve", "altrimenti è una misura oggi fuori dal tempo e dalla scienza". Dire addio a questo dispositivo di protezione da fine aprile appare invece una "scelta miope" a Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano. "Credo che le precauzioni vadano mantenute e un ragionamento si potrà fare sullo stop alle mascherine al chiuso quando i casi giornalieri torneranno sotto i 5mila casi al giorno. Il dispositivo di protezione non ha stagionalità, ma sotto questo dato avremmo maggiori garanzie di non incontrare così facilmente un positivo", dice Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Sono 2.232 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia nelle ultime 24 ore su 14.597 test processati. Si tratta del 15,29% del totale. La gran parte dei nuovi casi di contagio è stata rilevata in provincia di Bari, dove si contano 818 nuove infezioni in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 101.670 di cui 607 ricoverati in area non critica e 35 in terapia intensiva. I morti registrati sono tre e fanno salire a 8.170 il totale dei decessi da inizio pandemia.

In Veneto sale il numero dei contagi nelle ultime 24 ore: 2.022 contro i 1.673 di ieri. Lo rileva il bollettino regionale che segnala 1.598.078 di casi dall'inizio della pandemia. Si registrano anche 4 morti contro i 9 di ieri per un totale di 14.341. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 74.012 contro i 75.610 di ieri. È sotto la soglia dei mille il numero dei ricoverati ospedalieri, con 903 malati Covid in area medica e 36 in terapia intensiva

Sono 1.280 i nuovi casi di Coronavirus nelle 24 ore in Toscana su 8.504 test (2.098 tamponi molecolari e 6.406 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 15,05% (65,7% sulle prime diagnosi). Sono invece 27 i decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 49.770. I ricoverati sono 758 (23 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (stabili).

In Sardegna si registrano oggi 983 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 857 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.947 tamponi (tasso di positività: 33,36%). Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (21, stesso dato di ieri), cresce invece quello dei pazienti in area medica, che oggi sono complessivamente 330 (+7 rispetto a ieri). Inoltre, sono 29.594 i casi di isolamento domiciliare (-266). Si registrano 5 decessi.

Nelle Marche prosegue la discesa del tasso di incidenza, ora 654,59 su 100mila abitanti (ieri era 773,08). I nuovi positivi sono 877, pari al 41,5% dei 2.112 tamponi diagnostici analizzati su 2.2437 tamponi totali. Sono 7 le vittime, portando così il numero totale dei decessi da inizio pandemia a 3.806. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva si attesta al 2,8%, quello in area medica al 18,5%.

Sono 849 (ieri erano 759), i contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 4.353 tamponi. Il tasso di positività cala dal 22,12% al 19,5%. Torna in alto il dato dei decessi, otto, che portano il totale delle vittime dall'esordio della pandemia a 2.436. Aumentano di un'unità i ricoveri nei reparti di cura (301) e quelli in terapia intensiva (18). I guariti sono in totale 249.268 (+1.124), mentre gli attualmente positivi 82.711 (-283) e gli isolati a domicilio 82.392 (-285). Ad oggi il totale delle persone risultate positive al Coronavirus sono 334.415.

Ancora un giorno senza nuovi morti per il Covid in Umbria, mentre si registrano 438 nuovi positivi. Sale il dato dei ricoverati (+3), stabile quello delle terapie intensive. Sono stati analizzati 2.435 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 19,98% (era stato 34,3% lunedì). In Friuli Venezia Giulia oggi sono stati individuati 237 nuovi contagi su 3.031 tamponi effettuati (7,82%). Si registrano 4 decessi.