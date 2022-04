Covid oggi: bollettino Italia del 16 aprile 2022. Dati dalle regioni in diretta

Roma, 17 aprile 2022 - Navigando sul plateau, con vista sulla discesa. Sono giorni ormai che il bollettino Covid si è assestato tra i 60 e i 70mila contagi. I primi dati di oggi che giungono dalle regioni mostrano un lieve calo dei nuovi casi, ma potrebbero essere in linea con i numeri di un giorno festivo (ieri era il sabato di Pasqua, probabile che siano stati processati meno tamponi. Da verificare il tasso di positività, 24ore fa al 15%). L'aggiornamento del ministero della Salute sull'epidemia di Coronavirus in Italia arriverà come ogni giorno tra le 5 e le 6. (Qui il bollettino Covid del 15 aprile).

Il virus nel nostro Paese circola, lo dicono le cifre. E probabilmente ci sono anche migliaia di "casi sommersi", non tracciati dai bollettini, come sostiente l'infettivologo Andreoni. Ma le ospedalizzazioni restano sotto controllo e dopo due anni si vive oggi una Pasqua di quasi normalità. La variante Omicron 2, diventata dominante, mostra una contagiosità elevatissima e pare bucare il vaccino per quanto riguarda le infezioni, mentre resta alta - per gli immunizzati - la protezione dai sintomi gravi del Covid. Nel nostro Paese è da poco partita la campagna per la quarta dose, riservata e raccomandata agli ultra 80enni, agli ospiti delle Rsa o agli over 60 con elevata fragilità. In attesa di un siero 'universale' contro tutte le mutazioni del virus che potrebbe arrivare in autunno e che - secondo alcuni esperti - potrebbe diventare una sorta di vaccino stagionale sulla falsariga di quello contro l'influenza. All'estero anche la Cina punta a una svolta sulle restrizioni e spera di ammorbidire il locckodwn imposto nella zona di Shanghai: dal 20 aprile potrebbe iniziare un graduale ritorno verso la vita normale.

Qui, pubblicheremo, non appena possibile, gli aggiornamenti del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia

Flessione dei nuovi casi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si registrano 4.769 i nuovi positivi, contro i 6.354 di ieri, mentre le vittime sono 6. Tornano a salire leggermente i ricoveri ospedalieri: sono 881 (+10) i malati Covid in area medica. Stabile il dato dei pazienti in terapia intensiva, 39.

Altri 3.363 casi di Coronavirus In Toscana, per un tasso di positività del 15%. Si registra un nuovo decesso. Prosegue il calo dei ricoverati: sono 704, 36 in meno rispetto a ieri, di cui 28 in terapia intensiva, 2 in meno.

Sono 3.793 i contagi Covdi registrati oggi in Puglia a fronte di 23.309 test: 1.412 in provincia di Bari, 204 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 429 in quella di Brindisi, 434 in provincia di Foggia, 727 in provincia di Lecce, 525 in provincia di Taranto nonché 56 residenti fuori regione e 6 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 7 decessi. Attualmente sono 100.742 le persone positive, 602 sono ricoverate in area non critica e 33 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.005.981 a fronte di 10.240.923 test eseguiti, 897.076 sono le persone guarite e 8.163 quelle decedute.

Sono 1.663 i nuovi casi di Covid nelle Marche, con l'incidenza nelle 24 ore in calo a 779,54 casi ogni 100mila abitanti (ieri 787,93). La settimana di Pasqua si chiude con una flessione dei contagi pari a -14,34%.

In Basilicata un decesso e 544 nuovi contagi.