Bollettino Covid oggi Italia: contagi, ricoveri e morti del 28 marzo regione per regione

Roma, 28 marzo 2022 - In attesa del bollettino del ministero della Salute con i dati Covid di oggi su nuovi contagi, morti e ricoveri in Italia, i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ci dicono che l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di 'area non critica' di pazienti Covid è ferma al 14% in Italia (un anno fa era al 43%) ma nelle ultime 24 ore cresce in 10 regioni e in 6 supera il 20%: Calabria (34%), Umbria (32%), Basilicata (29%), Sicilia (25%), Marche (22%), Puglia (21%). L'occupazione delle terapie intensive, invece, è stabile al 5% in Italia a fronte del 40% raggiunto esattamente un anno fa, ed è sotto il 10% in tutte le regioni. Lo stato di emergenza sta per finire. Le nuove regole "Ci troviamo in un plateau di nuovi casi giornalieri di contagio che si sono stabilizzati ormai da circa sette giorni attorno a quota 70-71 mila. Verosimilmente questo prelude a una discesa della curva, auspicando che non si verifichi una diffusione del contagio nelle Regioni del nord", fa il punto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "La cosa stranissima di questo rialzo consistente di casi - rileva l'esperto - è data dall'aumento dei contagi prevalentemente nelle Regioni del centro e del sud mentre le grandi regioni del Nord, tra cui Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e in misura minore il Veneto, si sono mantenute con casi sostanzialmente stabili. Ovviamente l'aumento dei casi ha portato a un incremento dell'occupazione dei posti letto in ambito ospedaliero soprattutto in area medica: il 12 marzo avevamo 8.234 posti letto occupati mentre ieri erano 9.181, ossia quasi un migliaio in più.