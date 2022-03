Covid oggi Italia, il bollettino del 13 marzo: dati su contagi, morti, ricoveri

Roma, 13 marzo 2022 - Nuovo bollettino da Coronavirus in Italia. Nel pomeriggio si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, morti, guariti, terapie intensive e ricoveri, e l'attenzione è alta visto il rialzo della curva da giorni (qui i dati di ieri). Guardando quello che sta accadendo negli altri Paesi, la Cina è ora alle prese con una nuova ondata: il Paese, dove tutto è iniziato, ha registrato nelle ultime 24 ore il numero più alto di nuovi positivi (3.393) dal febbraio 2020, in piena emergenza a Wuhan. Più della metà dei casi, ha reso noto la Commissione sanitaria cinese, sono di trasmissione domestica. A spingere il rialzo della curva epidemica è ancora la variante Omicron, nonostante le forti restrizioni come il blocco di diverse città nel Nord-est e la chiusura delle scuole a Shanghai. Lo stesso governo ha fatto capire che la strategia dello 'Zero Covid' non è più percorribile.

La curva dei contagi Covid in Veneto si alza repentinamente: il bollettino diffuso stamane dalla Regione riporta 8.454 nuovi casi nelle ultime 24 ore (contro i 4.584 di ieri), mentre le vittime sono 5, dimezzate giorno precedente. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.380.410, quello dei decessi 13.965. I soggetti positivi in isolamento sono 52.744 (+840). Report con dati in diminuzione arrivano invece dagli ospedali, dove sono 430 (3 in meno di ieri) i malati ricoverati in area medica, mentre restano fermi a 28 quelli in terapia intensiva. Quanto alla somministrazione dei vaccini, sono 9.355 (contro le 8.501 di ieri) le dosi distribuite, delle quali 309 prime dosi.

Sono 3.723 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 23.569 test di cui 7.133 tamponi molecolari e 16.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,80% (53,2% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i casi sono in calo (erano 4.243), a fronte di un minor numero di test (erano 27.363), e il tasso di positività è di poco aumentato (era 15,51%).