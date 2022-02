Covid oggi Italia, bollettino del 27 febbraio: dati su contagi, ricoveri, morti

Roma, 27 febbraio 2022 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio i dati del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive, mentre l'ultimo aggiornamento dell'Agenas anticipa che scende di un punto percentuale (al 17%) l'occupazione dei reparti di area non critica, mentre resta stabile invece la situazione delle rianimazioni (8%). In tutto, sono quattro le regioni (Lombardia, Molise, Piemonte e Veneto) e due le province autonome di Bolzano e Trento a registrare entrambi i valori sotto la soglia critica del 10% per le intensive e del 15% per i reparti.

Sommario

Qui, appena disponibili, i dati del ministero della Salute su nuovi positivi, morti, guariti e terapie intensive e la tabella pdf.

Sono 2.633 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Veneto e 3 i decessi. Secondo il report della Regione aggiornato sull'emergenza sono 57.461 i casi attualmente positivi. In calo i ricoveri in area non critica (-19), mentre se ne registra uno in più attualmente positivo in terapia intensiva.

Oggi in Puglia 2.566 nuovi casi Covid e 9 decessi. Attualmente sono 79.666 le persone positive, 610 sono ricoverate in area non critica e 33 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 732.692 a fronte di 8.713.212 test eseguiti, 645.381 sono le persone guarite e 7.645 le persone decedute

In Toscana sono 855.016 i casi di positività al Coronavirus, 2.084 in più rispetto a ieri (744 confermati con tampone molecolare e 1.340 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 813.847 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.811 tamponi molecolari e 14.134 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,5% è risultato positivo. Sono invece 4.881 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 42,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 32.164, -5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 871 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 25 nuovi decessi: 17 uomini e 8 donne con un'età media di 82,3 anni.

Flessione costante del tasso di incidenza su 100mila abitanti nelle Marche, arrivato nell'ultima giornata a 660,31 (ieri 684,49), secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Sono 1.271 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, con una positività del 37,3% dei 3.404 tamponi analizzati nel percorso diagnostico /(su 4.962 tamponi complessivi). Sono 215 i soggetti con sintomi, 519 i contatti stretti di casi positivi, 286 i contatti domestici, 6 i positivi in setting scolastico formativo, 3 i contatti in ambiente di vita socialità, 233 i casi in fase di approfondimenti epidemiologico. Quella di Ancona resta la provincia con il maggior numero di casi, 386, seguita da Macerata con 299, Fermo con 193, Pesaro Urbino con 189, Ascoli Piceno con 165. Il contagio circola maggiormente nelle fasce di età 25-44 anni con 348 casi, 45-59 con 293, 14-18 anni con 110 casi.

Altri sette decessi e 408 contagi in Basilicata.