Roma, 5 dicembre 2021 - E' atteso, come sempre nel pomeriggio, il bollettino Covid di Ministero della Salute e Protezione civile con i dati aggiornati su contagi, morti, ricoveri ordinari e terapie intensive in Italia. Intanto arrivano i primi numeri dalle singole Regioni, che riportiamo qui di seguito. Visto il minor numero di tamponi processati nel weekend, ci aspettiamo un calo dei nuovi positivi, segnalato già nella giornata di ieri. L'attenzione è dunque alle vittime, alle prime ospedalizzazioni e alle rianimazione. Ieri sono stati registrati 16.632 nuovi positivi e 75 decessi, con un incremento di 43 posti letto occupati nei reparti di medicina e 24 in area critica. Il monitoraggio della variante Omicron nel nostro Paese è fermo a 9 casi, l'ultimo rilevato in Alto Adige: si tratta di una donna con lievi sintomi, rientrata a fine novembre dal Sudafrica.

​In Veneto scende rispetto a ieri il numero di nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono 2.219. Tre, invece, i decessi registrati. Crescono ancora i ricoveri negli ospedali. I posti letto occupati da malati Covid nei reparti medici è di 656 (+24), mentre 123 (+1) nelle terapie intensive.

In Toscana sono 677 i casi nelle ultime 24 ore (652 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). Sono stati eseguiti 10.496 tamponi molecolari e 24.690 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,9% è risultato positivo. Sono invece 10.196 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.042, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (1 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 91,5 anni.

Sono 474 i positivi al Covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, con un tasso di incidenza cumulativo che risale a 193,48, su 100mila abitanti. Secondo i dati dell'Osservatorio Epidemiologico regionale, attualmente nelle terapie intensive il 74% dei pazienti non è vaccinato, il 26 dei degenti è vaccinato, nell'area media il 59% dei pazienti non è vaccinato, il 41% lo è anche con 2 o 3 dosi.

In Alto Adige sono 378 i nuovi casi, 210 da Pcr e 168 da test antigenici. Il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 16, ieri erano 14. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 736.095 tamponi su 263.996 persone. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 93 mentre i ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 71 e quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 5.

Sono 248 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Puglia su 19.343 tamponi eseguiti (tasso di positività dell'1,3%), Non si registrano decessi. I nuovi infetti sono così distribuiti: in provincia di Bari 58, nella Bat 34, in provincia di Brindisi 28, in provincia di Foggia 93, nel Leccese 25, nel Tarantino 10, un residente fuori regione, -1 in provincia in via di definizione. Sono 4.600 le persone attualmente positive, 139 sono ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.

In Umbria i nuovi casi sono 123, in Sardegna 133.. In Basilicata 59 contagi, in Molise 16.

