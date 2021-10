Roma, 13 ottobre 2021 - È atteso nel pomeriggio il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia con i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Ieri la curva epidemica ha registrato un leggero aumento su base settimanale e dopo un periodo di calo l'andamento dei nuovi casi sembra stabilizzarsi. "Siamo in una fase diversa rispetto alla precedente - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza - e questa fase è diversa grazie ai vaccini: abbiamo superato l'80% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo vaccinale e l'85% che ha fatto la prima dose." "Numeri significativi" per la prima inoculazione, in parte dettati dall'applicazione del green pass sul lavoro, che partirà il 15 ottobre. Si stima però che ci siano ancora almeno 2,5 milioni di lavoratori non vaccinati che per ottenere la certificazione verde dovranno effettuare un tampone: le farmacie si dicono pronte, ma rimane il nodo del lunedì, dopo che nel weekend laboratori d'analisi e parte delle farmacie potrebbero essere chiuse.

Da segnalare oggi il nuovo drammatico record raggiunto dalla Russia: nelle ultime 24 ore sono morte 984 persone, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Nonostante le vittime sfiorino quota 1000 ormai da giorni restano pochi i russi vaccinati, solo uno su tre. Per arginare la situazione ieri il Presidente Vladimir Putin ha sollecitato la nuova Duma a incoraggiare la popolazione a farsi vaccinare. "Dobbiamo lavorare con pazienza e persistenza con le persone - ha affermato - e spiegare tutti i vantaggi della profilassi contro questa malattia pericolosa".

Sono 348 i nuovi contagi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Si registra anche una vittima, che fa salire il totale dei decessi a 11.799 da inizio pandemia. Pressochè stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali: sono 238, di cui 200 in area non critica e 38 in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 9.123.

In Toscana sono 215 i nuovi casi Covid rilevati dall'analisi di 8.709 tamponi molecolari e 8.687 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività dell'1,2%. Oggi si registrano 2 decessi: due uomini, con un'età media di 67,5 anni. Gli attualmente positivi sono 5.573, -1% rispetto a ieri: tra questi i ricoverati sono 227 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (2 in meno). Le altre 5.346 persone positive sono invece in isolamento a casa.

Oggi in Puglia su 12.977 test sono stati rilevati 86 casi positivi: 15 in provincia di Bari, 4 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, uno in provincia di Brindisi, 21 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto e 4 di provincia in via di definizione. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.209 le persone positive: 135 sono ricoverate in area non critica, 20 in terapia intensiva e le altre sono in isolamento domiciliare.

In Sardegna si registrano oggi 35 casi di positività al Covid sulla base di 7.361 test processati fra molecolari e antigenici. Il bollettino odierno segnala inoltre due decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (2 in meno rispetto a ieri), mentre in area medica ci sono 77 persone ( +1 rispetto a ieri). Sono 1.553 invece i casi di isolamento domiciliare (-44).

In Alto Adige una vittima e 63 nuovi casi. Un decesso e 28 contagi in Umbria, solo cinque in Molise.