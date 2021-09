Roma, 26 settembre 2021 - Aggiornamenti in tempo reale sui contagi Covid di oggi e su ricoveri e terapie intensive nelle regioni, in attesa del bollettino del Ministero della Salute. Fronte vaccini: per la terza di vaccino Covid "non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari", dichiara Silvio Brusaferro, portavoce del Cts. "Nel costante perseguimento di un'ottica di massima precauzione, la somministrazione di un'ulteriore dose di vaccino viene indicata progressivamente per gli ultraottantenni, i residenti nelle Rsa, persone ultrafragili e operatori sanitari a partire da quelli più a rischio", si legge in una nota. Le terze dosi sono già state somministrate a oltre 40mila persone.

Sommario

Palù sulla terza dose a tutti

La terza dose a tutta la popolazione italiana - afferma Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), al Corriere della Sera - "dipenderà dall'andamento della curva epidemica nel Paese, dalla circolazione globale del virus e dalla durata dell'immunità sia naturale sia artificialmente acquisita con la vaccinazione nei vari strati di popolazione. Gli studi sul campo stanno dimostrando che, dopo circa sei mesi, si assiste a un certo calo della risposta anticorpale e alla possibilità di infettarsi; ricordo però che gli attuali vaccini, allestiti contro un virus in circolazione ormai da due anni, sono ancora efficacissimi nel proteggerci dal Covid grave e dall'evento letale".

Saranno pubblicati qui, appena disponibili, i dati aggiornati e la tabella Pdf

Le Regioni / Veneto

In Veneto si registrano 316 nuovi casi e due e decessi nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta i totali rispettivamente a 467.943 e 11.758. Calano i malati attualmente in carico a 11.303 (-76) e i ricoveri nei reparti ordinari, che sono 248 (-5); sale di due unità il numero di pazienti in terapia intensiva ora a 54.

Altri 263 nuovi casi (età media 41 anni) e altri 7 morti per Covid (età media 78,4 anni) in Toscana nelle ultime 24 ore. Le ultime vittime sono state due a Firenze, Pistoia e Arezzo e una a Pisa. Il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia sale a 7.142 persone: sono stati 2.303 a Firenze, 629 a Prato, 656 a Pistoia, 533 a Massa Carrara, 685 a Lucca, 719 a Pisa, 424 a Livorno, 546 ad Arezzo, 350 a Siena, 205 a Grosseto, 92 sul suolo toscano ma residenti fuori regione. In Toscana salgono a 281.287 (+0,1% sul giorno precedente) i casi totali di positività. I guariti sono stati 410 nelle 24 ore e raggiungono quota 266.705 (+0,2% sul giorno precedente). Gli attualmente positivi sono oggi 7.440 (-2% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 321 (saldo giornaliero a -16 persone su ieri, -4,7%) di cui 47 in terapia intensiva (due persone in meno, - 4,1%).

In Umbria 45 nuovi casi, in Basilicata 14 e un decesso, in Molise 8.