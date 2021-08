Roma, 9 agosto 2021 - È atteso nel pomeriggio il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia con i dati su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive di ministero della Salute e Protezione Civile. Ormai da giorni i parametri, soprattutto pressione ospedaliera e incidenza, che causa variante Delta è sopra la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti in ben 14 regioni, sono in salita, ma l'ultimo monitoraggio dell'Iss ha confermato tutte le regioni in zona bianca. Sardegna e Sicilia però rischiano: secondo gli ultimi dati dell'Agenas le due isole hanno un tasso di occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva vicino alle soglie limite.

Controllo Green pass in ristoranti e locali ma senza chiedere la carta d'identità

Intanto è trascorso il primo weekend con green pass obbligatorio: ormai il certificato verde serve per accedere ai bar e ristoranti al chiuso, partecipare a spettacoli, eventi, sagre e competizioni sportive e andare in palestra, in piscina e nei musei (qui tutte le Faq del governo). Il ministro Speranza, ringraziando tutti gli italiani che stanno continuando a vaccinarsi, ha annunciato: "Venti milioni di green pass scaricati negli ultimi tre giorni. È un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid". Ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere: luoghi di lavoro e mense aziendali in primis.

Il bollettino con i dati sul Covid in Italia dell'8 agosto

Dati dalle regioni / Toscana

In Toscana sono 492 in piuù rispetto a ieri (483 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico) i casi di positività rilevati. Oggi sono stati eseguiti 5.338 tamponi molecolari e 1.135 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 10.810, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 283 (+25), di cui 30 in terapia intensiva (+7). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, con un'età media di 88 anni.

Sono 425 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 2 i decessi. Il tasso di incidenza dei contagi (ieri sono stati solo 13mila i tamponi) è del 3,2% e i soggetti in isolamento salgono a 13.779 (+201). Scende di poco il totale dei ricoverati negli ospedali, 206 (-2); di questi 182 (-3) si trovano nei normali reparti medici, 24 (+1) in terapie intensiva; di questi ultimi la quasi totalità è costituita la pazienti non vaccinati. Intanto il presidente Luca Zaia ha annunciato: "L'accesso diretto e libero ai tamponi in Veneto non sarà più garantito perché il nostro sistema va in crash. Non possiamo più pensare di eseguire 50mila tamponi al giorno".

Oggi su 5.504 test effettuati in Puglia sono stati rilevati 144 casi positivi con un tasso di positività che sale al 2,6% contro l'1,65% di ieri. I nuovi casi infetti sono così ripartiti: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Si registra un decesso mentre sono 3.442 i casi attualmente positivi.

Nelle Marche sono 46 i positivi rilevati nell'ultima giornata con un'incidenza su 100mila abitanti di 77,79. Sono stati eseguiti in totale 737 tamponi in 24 ore - 331 nel percorso diagnostico, 100 test rapidi (10 positivi) e 406 nel percorso guariti con una percentuale di positività al 13,9%. I ricoveri aumentano di 4 unità (55) e non si è registrato alcun decesso (il totale delle vittime resta a 3.041). Per quanto riguarda i ricoverati, resta invariata la situazione in terapia intensiva (6), un degente in più invece in semintensiva (8) e tre in più nei reparti non intensivi (41). I positivi in isolamento domiciliare sono 2.808 (+18).

Le altre regioni

In Basilicata 21 contagi, 25 in Abruzzo. Nessun decesso e 31 nuovi casi in Umbria. Zero vittime anche in Valle d'Aosta dove i casi sono 23. Solo 5 positivi in Alto Adige e 16 in Trentino.