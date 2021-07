Roma, 25 luglio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo le manifestazioni contro il green pass che ieri hanno radunato migliaia di persone in 80 città d'Italia. In piazza le proteste hanno chiesto "libertà" contro la "dittatura sanitaria", dopo le novità annunciate da Mario Draghi sul certificato verde.

Intanto, sono giorni che la curva epidemica è tornata a salire, minacciata dalla variante Delta (qui i sintomi nei vaccinati, chi colpisce e come curarla). E in questo scenario sono proprio i giovani a spingere le vaccinazioni: in 7 giorni hanno avuto la prima dose 350 mila under 30, con una crescita tripla rispetto a quella degli over 50.

Nel resto d'Europa, invece, la Germania pensa a restrizioni per i non vaccinati. Nel Paese 1.387 nuovi casi in 24 ore e la cancelleria Angela Merkel studia la stretta: non basterò il tampone negativo per accedere a ristoranti, cinema o stadi. E in Francia frenata sul green pass: il Senato approva la misura ma esclude i minori dall'obbligo, mentre una commissione mista cercherà il compromesso.

Covid, il bilancio del 25 luglio

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Toscana

Tornano a salire e su un numero di tamponi più o meno in linea con i giorni scorsi i casi di Coronavirus in Toscana. I nuovi casi sono 513 su 12.082 test di cui 7.582 tamponi molecolari e 4.500 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,25%. Ed è il 9,1% sulle prime diagnosi, una percentuale che torna piuttosto alta.

Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 507 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il rapporto della Regione Veneto il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 432.416. Invariato il numero dei decessi rispetto a ieri: il totale delle vittime è a 11.631. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 9.727 (+366). Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 160 (-1). In terapia intensiva ci sono 20 pazienti (+1).

Tornano a salire, seppure di poco, i ricoverati Covid in Umbria, 13 domenica contro gli 11 di sabato, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno, ancora senza nuove vittime, sono stati registrati 101 positivi e sei guariti. Gli attualmente positivi sono ora 1.112, 95 in più del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.936 e 3.101 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2% (era 2,3% domenica).

Nelle ultime 24 ore la provincia autonoma di Bolzano ha registrato 17 nuovi positivi.