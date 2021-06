Roma, 30 giugno 2021 - Attesa per il bollettino di oggi sull'andamento del Coronavirus in Italia. Saranno diffusi nel pomeriggio, come di consueto, i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive. Ieri (qui il bollettino con i contagi del 29 giugno) si è registrata una leggera risalita dei casi, ma dato il netto aumento di tamponi eseguiti rispetto al giorno precedente, non è preoccupante. Come sempre il dato più indicativo è il tasso di positività che è sceso leggermente. Il ministro Speranza è ottimista: "I dati delle ultime settimane hanno segnato un importante miglioramento e sono frutto di una campagna di vaccinazione molto positiva, in cui continuiamo a fare 500.000 dosi al giorno e abbiamo avuto oltre 51 milioni di dosi somministrate". Ma invita a mantenere l'attenzione: "La partita non è chiusa".

Sommario

Preoccupa in particolare la variante Delta. Secondo l'ultimo report dell'Oms la mutazione indiana del Covid è diffusa ormai in 96 paesi, un dato "probabilmente sottostimato per le limitate capacità di sequenziamento". In particolare in Francia è stata rinviata la fine delle restrizioni nel dipartimento delle Landes, sette città australiane (12 milioni di persone) sono in lockdown e crescono ancora i contagi in Russia, soprattutto a San Pietroburgo dove venerdì si dovrebbero giocare i quarti di finale degli Europei. Sempre in tema Europei di calcio è arrivato lo stop ai tifosi inglesi in partenza per Roma, che dovranno trascorrere 5 giorni in quarantena.

Euro 2020, l'Ue contro le finali a Wembley: "Troppi contagi"

Variante Delta, ci si infetta in cinque secondi? L’Oms frena: mancano le prove

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, tutti gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf)

Regioni / Veneto

Sono 52 i nuovi casi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre resta invariato il numero dei decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.423, mentre quello delle vittime rimane fermo a 11.615. Gli attuali positivi sono 4.575 (- 33). Scendono ulteriormente i numeri negli ospedali: sono complessivamente 272 i posti letto occupati da malati Covid (-11), dei quali 250 (-10) nei normali reparti medici, e 22 (-1) nelle terapie intensive.

I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 37 su 12.924 test di cui 6.705 tamponi molecolari e 6.219 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,29% (0,8% sulle prime diagnosi). Oggi si registrano altri 4 decessi che fanno salire a 6.868 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia.Torna a scendere la pressione sugli ospedali: i ricoverati nelle aree Covid sono attualmente 114 (-12 rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (quattro in meno). In netto calo anche le quarantene, complice del resto il numero esiguo di nuovi contagi.

Sono 15 i positivi al Covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche tra le 1.227 nuove diagnosi, rapporto positivi/testati 1,2%: sette nella provincia di Ascoli Piceno, 2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro Urbino, 2 nella provincia di Fermo. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.485 tamponi: 1.227 nel percorso nuove diagnosi (di cui 345 screening con percorso Antigenico) e 1.258 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%)".

Le altre regioni

In Molise 2 casi. Anche oggi, come accade ormai da venti giorni, non vengono segnalati decessi in Alto Adige, dove si registrano 8 nuovi positivi.