Roma, 2 giugno 2021 - I dati del bollettino sul Coronavirus in Italia (con contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive) saranno diffusi nel pomeriggio, ma affluiscono già i dati dalle Regioni. "Da domani tutti potranno prenotare il vaccino anti-Covid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile. Buona festa della Repubblica a tutti", scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook. Intanto caos all'open day di Bologna: assembramenti, urla, spintoni. Possibile consumare all'interno in 360mila esercizi, compresi gli agriturismi che oggi sperano nel pienone. Sul limite di 4 persone a tavola verifica tra la ministra Mariastella Gelmini e il presidente delle Regioni Massimiliano Fedriga perché la restrizione valga solo nelle zone gialle. Domani tavolo tecnico del governo.

Visite a parenti e amici: differenze tra zona bianca e zona gialla

Il bollettino Covid

Sommario

Le regioni / Campania

Ulteriore forte calo dell'indice di positività in Campania. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 388 i casi positivi su 13.014 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è, dunque, pari al 2,98% rispetto al 3,59% precedente. Si registrano 5 decessi. I guariti sono 794. Negli ospedali continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, 55, e i ricoveri in degenza: oggi sono 624.

Sono 211 i nuovi casi di Covid registrati oggi nel Lazio, dove sono stati effettuati oltre 10mila tamponi (-1029 su ieri) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test. I nuovi casi sono in incremento di 16 rispetto a ieri. I decessi registrati sono invece 4 (-6 su ieri). I guariti sono 1.532, i ricoverati in terapia intensiva sono 143 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,9%. I casi a Roma città sono a quota 102. I dati sono riferiti dall'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Sono in diminuzione i nuovi casi in Puglia a fronte di un calo dei test. Crescono lievemente i decessi. Sale notevolmente il numero dei guariti e pertanto cala fortemente quello degli attuali positivi. La quota di pazienti ricoverati decresce ma a ritmo più moderato. Oggi su 5.957 tamponi sono stati rilevati 196 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia Bat, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Diciotto casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.Ieri su 7.546 test sono stati rilevati 227 casi positivi. Oggi si sono verificati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Ieri erano 6. I ricoverati sono 540 mentre ieri erano 555 (-15).

Aumenta l'andamento dei contagi in Veneto, ma contemporaneamente si svuotano le corsie degli ospedali e gli attuali positivi scendono sotto quota 8.000. I nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 175, in crescita rispetto a ieri, e portano il totale a 423.608. I decessi sono 3, con il totale a 11.572. Gli attuali positivi in regione sono 7.752, 385 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali vi sono 543 pazienti in area non critica (-34) e 71 (-5) nelle terapie intensive.

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 162 su 17.694 esami totali, di cui 9.244 tamponi molecolari e 8.450 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,92% (2,8% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione, Eugenio Giani, nel consueto aggiornamento della mattina usando i social network. "Continua a scendere l'incidenza dei nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti, oggi 42. Forza!", segnala inoltre lo stesso Giani (ieri lo stesso dato era a 45). Oggi il numero di casi è sostanzialmente in linea con il rilevamento alle 24 ore di ieri (erano 159) mentre il totale degli esami totali effettuati è aumentato di oltre 1.400 di prove (erano stati 16.200) pertanto il rapporto percentuale tra positivi trovati e test è sceso un altro po' (ieri era 0,98%). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 82,8 anni.

Nelle Marche sono stati individuati 125 nuovi casi, il 7,5% rispetto ai 1.674 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 3,3%, con 34 nuovi casi su 1.031 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 38 in provincia di Macerata, 24 in provincia di Ancona, 34 in quella di Pesaro-Urbino, 7 nel Fermano, 13 nel Piceno e 9 fuori regione. Questi comprendono 21 soggetti sintomatici.

Friuli Venezia Giulia

'Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.266 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,68%. Sono inoltre 1.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi, per una percentuale di positività dello 0,30%. Nessun decesso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono invece a 2 e quelli in altri reparti rimangono stabili a 36.

Le altre regioni

In Abruzzo 67 nuovi positivi. In Basilicata i contagi sono 38. In Alto Adige 33 (29 molecolari e 4 antigenici), 8 in Valle d'Aosta, in Molise 6. Sono 158 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria. Trentatrè nuovi contagi in Umbria.

