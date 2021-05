Roma, 17 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, nel giorno decisivo per il coprifuoco e le riaperture. La cabina di regia stabilirà oggi, infatti, se prolungare l'orario del coprifuoco estendendolo alle 23 o alle 24, ma anche i nuovi criteri che sarano adottati per i colori delle regioni e le nuove regole previste nel prossimo decreto Covid. Tutto alla luce dei dati che da giorni migliorano - ieri siamo scesi per la prima volta da sette mesi sotto i cento morti giornalieri - e si vede sempre più vicino il ritorno alla normalità. Ma si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti di oggi del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, anche se i dati risentiranno del numero ridotto di tamponi effettuati nel weekend, come ogni lunedì.

Intanto, i dati Agenas anticipano che, anche sotto la spinta dell'effetto vaccino sui pazienti più anziani e fragili, continuano a calare le terapie intensive occupate da pazienti Covid, attestandosi al 20% a livello nazionale e con nessuna regione che supera la soglia del 30%. Entrando nel dettaglio dei numeri comunicati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, cala ancora, attestandosi al 20%, anche la percentuale dei posti letto occupati nei reparti ospedalieri ordinari, restando quindi ben al di sotto della soglia di allerta del 40% individuata dal Ministero della Salute. Per capire l'entità della discesa, basti pensare che il 27 aprile le terapie intensive Covid erano al 30% a livello nazionale e 7 le regioni oltre questo valore. Questo, nel dettaglio, è ora il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari nelle varie Regioni e Province autonome: Abruzzo (12% intensive, 15% reparti ordinari); Basilicata (10%, 24%); Calabria (13%, 37%); Campania (16%, 27%); Emilia Romagna (21%, 16%); Friuli Venezia Giulia (10%, 8%); Lazio (25%, 24%); Liguria (23%, 15%); Lombardia (27%, 22%); Marche (22%, 21%); Molise (10%, 8%); PA di Bolzano (6%, 5%); PA di Trento (19%, 9%); Piemonte (22%, 21%); Puglia (22%, 30%); Sardegna (18%, 13%); Sicilia (14%, 21%); Toscana (30%, 17%); Umbria (14%, 19%); Valle d'Aosta (13%, 10%); Veneto (10%, 10%).

"I nuovi casi registrati in Toscana sono 382 su 9.050 test, di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (10,0% sulle prime diagnosi)". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando alcuni dati del contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore.

Numeri Covid in rapida discesa in Veneto. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 173, solo 2 sono stati i decessi. Dati che non si vedevano dall'estate scorsa. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 420.351, quello dei morti a 11.487. Il totale dei malati Covid in ospedale è ora sotto quota mille, esattamente 991 (-1), dei quali 671 (-1) nei reparti non critici, e 120, stabile, nelle terapie intensive. Complessivamente, nei reparti di rianimazione, tra malati Covid e non, sono 396 i posti letti occupati, un livello ormai vicino all'ordinarietà pre-pandemia. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.510 (-106).

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 53 nuovi casi di 'Covid-19', l'8,5% rispetto ai soli 621 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in calo: il giorno precedente era stato dell'11,6%, con 215 nuovi casi su 1.852 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 101.077. I nuovi casi sono stati individuati 14 in provincia di Macerata, 11 in provincia di Ancona, 11 in quella di Pesaro-Urbino, 6 nel Fermano, 9 nel Piceno e 2 fuori regione.

In Alto Adige nella giornata di ieri sono emersi solo 7 nuovi casi di Covid-19. Sono stati individuati 15 nuovi positivi al Covid in Umbria e si registra solo un decesso. In Basilicata 18 i contagi.

