Roma, 9 gennaio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del Covid in Italia con i dati di contagi, morti e ricoveri di oggi. Intanto dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt del Coronavirus per determinare il posizionamento nelle fasce, il governo sta pensando di introdurre un'ulteriore stretta: se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. La proposta, avanzata dall'Istituto superiore di Sanità, è stata condivisa dal Cts e dovrà essere concordata con le Regioni. E si attende un nuovo Dpcm vista la scadenza di quello attuale il 15 gennaio, ma già ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che porta in zona arancione cinque regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Secondo fonti il governo sta valutando la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine gennaio.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale, la sottosegretaria Sandra Zampa ha assicurato che "l'Italia è pronta e riuscirà a fare una buona vaccinazione di massa". "Ce la caveremo come ce la siamo cavata bene in questo periodo - ha detto ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo Sabato' -. Non mancano né le siringhe né i diluenti, forniremo tutto il materiale necessario alle regioni". "Per arrivare all'immunità di gregge dobbiamo vaccinare l'80% di 60 milioni di italiani. Noi pensiamo che per fine maggio saremo arrivati a 21 milioni di italiani vaccinati ma non ci preoccupa l'organizzazione, quanto semmai la disponibilità dei vaccini. Ma è un obiettivo che possiamo raggiungere e che raggiungeremo", ha aggiunto spiegando che si sta "ragionando anche se aggiungere i pazienti ematologici e oncologici tra le categorie fragili a cui somministrare prioritariamente il vaccino".

E la pandemia corre anche nel resto del mondo: gli Stati Uniti hanno registrato altri 283.204 nuovi casi di Covid-19 (il totale sale così a 21.862.773) e altri 3.456 morti. Boom di vittime anche in Germania, che segna ancora una cifra superiore a mille (1.083 per l'esattezza), mentre la Russia sono stati individuati oltre 23mila nuovi contagiati.

Il bollettino Covid del 9 gennaio

Le notizie locali / Veneto

Sono 3.100 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, 283.819 da inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 89.451, 349 (-3)le persone in terapia intensiva, mentre sono 2.949 i ricoverati totali, 2.540 i positivi. Sono 21 i decessi nelle ultime 24 ore, 7.345 da i decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 187.023 i guariti.

Toscana

Sono 529 i nuovi casi di positività registrati in Toscana, il totale sale così a 124.479. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.956.024, 10.963 in più rispetto a ieri, di cui il 4,8% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.105, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 931 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 139 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 8 uomini e 2 donne con un'età media di 85 anni. L'età media dei 529 casi odierni è di 50 anni circa.