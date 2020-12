Roma, 11 dicembre 2020 - Appuntamento come ogni giorno con il bollettino del ministero della Salute sull'epidemia di Coronavirus in Italia con l'aggiornamento quotidiano su nuovi contagi, morti, guariti, ricoveri. Da giorni diciamo che la curva del contagio sta, sia pur molto lentamente, calando anche se resta drammaticamente alto il numero dei morti (qui il bollettino di ieri 10 dicembre).

Oggi, come ogni venerdì, è anche il giorno del cambio di colore delle regioni (zona gialla, arancione e rossa): il ministro della Salute Speranza firmerà le ordinanze dopo che l'Istituto superiore di sanità avrà reso noto il report settimanale che contiene i dati sull'indice di contagiosità Rt e sui 21 parametri che vengono utilizzati per la ripartizione nella mappa colorata d'Italia. Lombardia e Piemonte attendono di passare in zona gialla.

L'altro tema importante riguarda gli spostamenti per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ormai Conte si è convinto: potremo spostarci fuori dal nostro Comune in qui giorni. Ma è necessara una modifica del Dl Spostamenti: oggi il premier ha aperto all'ipotesi dicendo però "che la responsabilità è al Parlamento".

Un appello accorato viene dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dice: "Servono ancora sacrifici, serietà e unità".

Intanto è stato accretato che la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, non era positiva: il tampone era errato. Mentre sale a 251 il numero dei medici morti di Covid.

Le regioni / Veneto

In Veneto continua la crescita dei contagi con 3.883 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, per un totale di 181.451 infetti dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. E, oggi si registrano 108 decessi in più da ieri, per un numero complessivo di 4.659 morti. Scende invece, il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.801 malati Covid (-64), mentre elle terapie intensive sono ricoverate 375 personbe (+18).

Toscana

I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 657 su 12.197 tamponi molecolari e 3.718 test rapidi effettuati. I nuovi decessi sono 50.

Marche

Nelle Marche rilevati 483 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.697 tamponi: 1.958 molecolari e 888 nello screening 'Antigenico' nell'ambito del percorso nuove diagnosi (2.846 in totale) e 1.851 nel percorso guariti. Dei 483 casi odierni 118 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 7.546, 89 ad Ancona (9.580), 142 a Pesaro Urbino (7.226), 67 a Fermo (3.868), 42 ad Ascoli Piceno (4.511) e 25 da fuori regione (1.135). I morti sono stati 6.

Abruzzo

In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 262 nuovi casi (di eta' compresa tra 1 e 94 anni). I decessi sono 4.

Le altre regioni

In Basilicata si registrano oggi 124 nuove positività e 6 decessi.

