Roma, 2 dicembre 2020 - Bollettino dei contagi da Coronavirus oggi in Italia. I dati sul Covid diffusi da Regioni e MInistero della Salute. Sono in calo, in questi giorni i giorni i nuovi casi, ma anche i ricoveri e le terapie intensive. Resta però la linea della massima prudenza da parte del Governo, tanto che il nuovo Dpmc del 3 dicembre lascerà poco spazio agli spostamenti: blocco di quelli tra Regioni e blocco di quelli tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. "Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti", ha detto il ministro degli Affari regionali Boccia.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha riferito che la distribuzione dei vaccini sarà gratuita per tutti e avverrà con il coinvolgimento delle forze armate. Si riflette sulla possibilità di inserire gli studenti fra le categorie a cui dare la priorità. Intanto la Gran Bretagna ha approvato l'uso del vaccino anti-Coronavirus della Pfizer-BioNTech, che sarà disponibile nel Paese a partire dalla prossima settimana. Il Regno Unito diventa così il primo Paese al mondo ad approvare questo vaccino. L'Ema sottolinea che la propria procedura di approvazione è più lunga è più appropriata, in quanto si basa su più prove e richiede più controlli rispetto all'emergenza procedura scelta da Londra. In Belgio invece le vaccinazioni dovrebbero cominciare il 5 gennaio 2021.

Il bollettino del 2 dicembre

Le regioni / Veneto

Sono 2.782 i nuovi contagi da SarsCov2 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale degli infetti a 150.909, ma sembra confermare una tendenza ad una discesa rispetto ai picchi quotidiani di 3.500-4.000 casi della scorsa settimana. Ancora alto però il numero delle vittime, 69 più di ieri, per un numero complessivo di 3.887 morti (tra ospedali e case di riposo). Pesanti i dati sui ricoveri: sono 2.754 (+48) i pazienti in area medica, 340 (+10) quelli in terapia intensiva. Forte calo invece dei soggetti attualmente positivi: sono oggi 68.792, contro gli 80.997 di ieri (-12.205).

Toscana

In Toscana sono 776 in più rispetto a ieri i casi di positività, l'età media è di 48 anni circa. I guariti crescono del 5,6% e raggiungono quota 64.632 (61,6% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.591.558, 13.549 in più rispetto a ieri, di cui il 5,7% positivo. Sono invece 4.461 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,4% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.911 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 37.525, -6,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.785 (45 in meno rispetto a ieri), di cui 271 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 45 nuovi decessi: 25 uomini e 20 donne con un'età media di 81,6 anni.

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 421 nuovi casi nel percorso per le nuove diagnosi, il 26,3% rispetto ai 1.599 tamponi processati. Rispetto a ieri è calato il rapporto tra nuovi positivi e testa effettuati, che era stato del 27,8% (337 nuovi casi su 1.213 tamponi). Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 30.564. I nuovi positivi sono stati individuati 98 in provincia di Macerata, 100 in provincia di Ancona, 108 in quella di Pesaro-Urbino, 57 nel Fermano, 50 nel Piceno e 8 da fuori regione. Questi casi comprendono 62 soggetti sintomatici.

Alto Adige

E' sempre pesante il bilancio quotidiano in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provinciale segnala altri 7 decessi, che portano in totale, dall'inizio dell'emergenza, a 542. Sono stati accertati 317 nuovi casi positivi sulla base di 2.011 tamponi Pcr (dei quali 565 nuovi test) ed ulteriori 107 positivi sulla base di 1.639 test antifenici eseguiti ieri. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 33 nei reparti di terapia intensiva, 273 nei normali reparti ospedalieri, 143 nelle strutture private convenzionate e 77 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.458. I guariti sono 12.317 (279 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.361 persone (7 in più) che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

Basilicata

Sono 170, di cui 154 lucani, i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati ieri in Basilicata a fronte dei 1451 tamponi processati. Nella stessa giornata, sono state registrate 80 guarigioni e nessun decesso. I ricoveri, stabili, a quota a 179, di cui 21 in Terapia Intensiva.