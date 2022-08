Covid oggi in Italia, il bollettino dell'1 agosto: 18.813 contagi e 121 morti

Roma, 1 agosto 2022 - Prosegue la discesa dei contagi Covid in Italia anche secondo l'aggiornamento del bollettino di oggi del ministero della Salute: 18.813 contaggi e 121 morti. Anche i dati diffusi dalle singole regioni confermano la tendenza degli ultimi giorni (qui i dati del 31 luglio) nonostante, come di consueto, i dati del lunedì tendono ad essere incompleti perché relativi al fine settimana.

Intanto è stabile al 4% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Italia e tutte le regioni sono sotto il 10%. Mentre cala di un punto, tornando al 16% la percentuale di posti nei reparti ordinari, ma in 14 regioni supera la soglia d'allerta del 15%: Umbria (39%), Valle d'Aosta (30%), Calabria (31%), Basilicata (21%), Liguria (29%), Sicilia (25%), Friuli Venezia Giulia (23%), Marche (22%), Abruzzo (al 21%), Emilia Romagna (19%), Puglia (18%), Lazio (17%), Campania e Pa Trento (16%).

In Toscana sono 1.339.091 i nuovi casi di positività, 633 in più rispetto a ieri (165 confermati con tampone molecolare e 468 da test rapido antigenico). I ricoverati sono 677 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi. In Veneto, invece, prosegue la discesa, con 1.465 nuovi casi, 3 decessi, 1.086 ricoveri in area medica (+7) e 38 (+2) in terapia intensiva. Altri 2.599 contagi in Emilia-Romagna con 51 ricoverati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri, +4,1%) e 1.772 negli altri reparti Covid (+48 rispetto a ieri, +2,8%). Sono 18 i decessi.

Centaurus: pochi minuti per infettarsi

"Bastano pochissimi minuti a contatto con una persona infetta per contagiarsi con Centaurus, mentre per essere contagiato da BA.2 i tempi erano molto più lunghi, anche un'ora", sottolinea il professore Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive (Simit) e professore ordinario di Malattie infettive della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata. I tempi di trasmissione dell'infezione si sono accorciati molto, ma anche quelli di incubazione, pari a 24-48 ore per Centaurus.



"Con Delta e con Alfa eravamo abituati a tempi di incubazione di circa cinque giorni, mentre con Omicron si sono ridotti a due. Le 48 ore sono dunque sufficienti per avere il quadro clinico e i segni della malattia". Una variante, la Centaurus, che sarebbe in grado di diffondersi 13 volte più velocemente rispetto a BA.5. "Il numero esatto è sempre un calcolo abbastanza empirico - precisa Andreoni - e si fa in funzione della capacità di diffusione. Certamente è ancora più trasmissibile della BA.5 e notevolmente più trasmissibile della BA.2".

Il bollettino Covid di oggi 1 agosto 2022

